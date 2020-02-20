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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيه واحد بسبب ارتفاع الذهب العالمى

الخميس، 20 فبراير 2020 02:53 م
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيه واحد بسبب ارتفاع الذهب العالمى ذهب
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بقيمة جنيه واحد فقط  في التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلي مستوي لها خلال فبرابر الجاري مسجلة 1608 دولار للأوقية.
 
 
وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة فى مصر 697 جنيها للجرام، مع تراجع ملحوظ في عمليات المبيعات للشهر الثاني علي التوالي، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.
 

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 597 جنيها.

عيار 21 سجل 697 جنيها.

عيار 24 سجل 796 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5576 جنيها .

أوقية الذهب 1608 دولار.

 
وتماسكت أسعار الذهب فوق المستوى المهم، البالغ 1600 دولار، منذ أمس، في الوقت الذي بددت فيه مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا أثر ارتفاع في الأسهم، ناجم عن انخفاض في عدد حالات الإصابة الجديدة. 
 
يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

سعر الذهب

الذهب

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب

جرام الذهب

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