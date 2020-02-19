روحانى: العقوبات الأمريكية أثرت بقوة على الاقتصاد الإيرانى

هند المغربى

أكد الرئيس الإيراني حسن روحانى أن العقوبات الأمريكية أثرت بقوة على الاقتصاد الإيرانى ولكن من الممكن كسرها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أكد روحانى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان خطأ كبيرا والتأخر عن إعلان المسئولية أضر بإيران ، وأن بلاده تواجه عقوبات غير مسبوقة.

وكانت طهران شهدت يناير الماضى سقوط طائرة أوكرانية فى المجال الجوى الايرانى وأسفر الحادث عن مصرع 176 شخصا.

وأضاف روحانى، فى تصريحات سابقة، نواجه عقوبات غير مسبوقة تؤثر علينا ولا نستطيع الهروب منها، مشيرا إلى أن بلاده لن تخضع للضغط الأمريكى ولن تتفاوض مع أمريكا تحت الضغط، مؤكدا أن بلاده ستتفاوض مع أمريكا إذا عادت للاتفاق النووى ورفعت العقوبات، مضيفا أن تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة مستحيل دون مساعدة إيران.