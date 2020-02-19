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روحانى: العقوبات الأمريكية أثرت بقوة على الاقتصاد الإيرانى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:54 ص
روحانى: العقوبات الأمريكية أثرت بقوة على الاقتصاد الإيرانى روحانى وترامب
هند المغربى

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أكد الرئيس الإيراني حسن روحانى أن العقوبات الأمريكية أثرت بقوة على الاقتصاد الإيرانى ولكن من الممكن كسرها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

 

وفى  وقت سابق أكد روحانى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان خطأ كبيرا والتأخر عن إعلان المسئولية أضر بإيران ، وأن بلاده تواجه عقوبات غير مسبوقة.

 

وكانت طهران شهدت يناير الماضى سقوط  طائرة أوكرانية فى المجال الجوى الايرانى وأسفر الحادث عن مصرع  176 شخصا.

 

وأضاف روحانى، فى تصريحات سابقة، نواجه عقوبات غير مسبوقة تؤثر علينا ولا نستطيع الهروب منها، مشيرا إلى أن بلاده لن تخضع  للضغط الأمريكى ولن تتفاوض مع أمريكا تحت الضغط، مؤكدا أن بلاده ستتفاوض مع أمريكا إذا عادت للاتفاق النووى ورفعت العقوبات، مضيفا أن تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة مستحيل دون مساعدة إيران.

 

يذكر أن وكالة بلومبرج الأمريكية، توقعت أن تمثل الانتخابات التشريعية المقررة فى إيران فى 21 فبراير بداية النهاية لسياسات الرئيس حسن روحانى فى إيران، مشيرة إلى أن المتشددين والمحافظين سيفوزون بأغلبية على الأرجح فى البرلمان، وأن حملتهم قد شهدت دفعة بفضل سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إزاء طهران.

حسن روحانى

ايران

امريكا

الرئيس الايراني

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