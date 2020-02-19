جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل شقة بدار السلام

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، على جثة شاب مقتول بطعنات داخل شقة بمنطقة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الحادث.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا من قسم شرطة دار السلام مفأدة تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب مقتول داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن لمكان الحادث وعثر على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر مقتول بطعنات سكين، وجارى تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على فى جرائم القتل أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.