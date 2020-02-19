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السعودية.. أمطار على مراكز محافظة ضباء

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:26 ص
السعودية.. أمطار على مراكز محافظة ضباء أرشيفية
وكالات

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هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة ضباء بمنطقة تبوك، ووفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية، شملت مركز روى و المويلح ونابع داما وضواحيها، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الشرقية ،المدينة المنورة)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات( عسير ،الباحة ، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .


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