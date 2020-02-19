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الخارجية الأمريكية: بومبيو يزور السعودية من 19 إلى 21 فبراير الجاري

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:45 ص
الخارجية الأمريكية: بومبيو يزور السعودية من 19 إلى 21 فبراير الجاري مايك بومبيو وزير الخارجية الالمانى
هند المغربي

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيزور السعودية من 19 إلى 21 فبراير الجاري.وفق موقع روسيا اليوم 

 

وفى وقت سابق أكدت الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو ، وزير الخارجية الأمريكي ، سيقوم بجولة تشمل ألمانيا والسنغال وأنجولا وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري.وذكرت مورجان أورتاجوس ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أن بومبيو يترأس في ميونيخ بألمانيا الوفد الأمريكي بمؤتمر ميونيخ الأمني، كما سيلقي كلمة بالمؤتمر ويلتقي بنظرائه والقادة الرئيسيين لمناقشة الأولويات الأمنية.

وأضافت أنه في داكار بالسنغال سيلتقي بالرئيس السنغالي ماكي سال ووزير الخارجية أمادو با لمناقشة كيفية تعميق الشراكة الأمنية والاقتصادية القوية بالفعل مع الولايات المتحدة، وفي لواندا بأنجولا سيلتقي بالرئيس الأنجولي جواو لورنسو ووزير الخارجية مانويل أوجستو لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود أنجولا في مكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية، كما سيلتقي بمجتمع الأعمال لمناقشة مكافحة الفساد وتنمية فرص التجارة والاستثمارات الثنائية.

 
وقالت المتحدثة إن بومبيو سيجتمع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بإثيوبيا برئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس سهل ورود زودي لمناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي ودعم أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي التاريخية لإثيوبيا، كما يلتقي برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمدات.

 

 

الخارجية الامريكية

امريكا

مايك بومبيو

السعودية

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