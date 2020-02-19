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الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:10 ص
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اكتشف أسباب الإصابة بانسداد المجرى التنفسى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:00 ص
اكتشف أسباب الإصابة بانسداد المجرى التنفسى ضيق التنفس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"اختناق وألم وعدم القدرة على التنفس"، جميعها من أعراض الإصابة بانسداد المجرى التنفسى وهو من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحة الجسم وتسبب الاختناق ، وفى هذه الحالة ينصح بزيارة الطبيب فورا لمنع حدوث أي مضاعفات ومشاكل تؤثر على صحة المريض، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك أسباب مختلفة للإصابة بانسداد المجرى التنفسى وهى:

أسباب الإصابة بانسداد المجرى التنفسى

1: قد يكون سبب انسداد المجرى التنفسى هو استنشاق الابخرة او ابتلاع جسم غريب كان سبب في الاختناق وانسداد مجرى التنفس.

2:الإصابة بالحساسية الشديدة، وهى من أبرز المشاكل التي تؤثر على صحة الجهاز التنفسى والرئتين وتسبب انسداد المجرى التنفسى.

3:وجود مشاكل في الحبال الصوتية، وهى من المشاكل التي تؤثر على الصحة وتسبب انسداد المجرى التنفسى.

4:التعرض للبخار والدخان وعودام السيارات وهى من أبرز الأسباب التي تزيد من خطر الإصابة بانسداد المجرى التنفسى.

5:الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية والبكتيرية التي تزيد من خطر الإصابة بالاختناق وانسداد مجرى الهواء.

6:وجود التهابات شديدة في الحلق واللوزتين، أدت للاختناق والألم وانسداد في مجرى التنفس.

7:انتفاخ الرئة من المشاكل التي تزيد من خطر الإصابة بالاختناق وانسداد مجرى التنفس.

8: الإصابة بالتليف الكيسى.

9:الإصابة بمرض الربو.

كما ذكر الموقع  بعض الحالات الأكثر عرضا للإصابة بانسداد المجرى التنفسى وهى:

حالات أكثر عرضا لانسداد المجرى التنفسى

1:المعرضون لحساسية شديدة من الحشرات، هم الأكثر عرضا لانسداد المجرى التنفسى.

2:من يعانون من عيوب خلقية وقصبات هوائية يتعرضون لانسداد المجرى التنفسى.

3:المدخنون أكثر عرضا للإصابة بانسداد المجرى التنفسى.

4:من يعانون من الابتلاع الشديد ومشاكل الحلق اكثر عرضا للاختناق وانسداد مجرى التنفس.

وذكر الموقع أعراض مختلفة للإصابة بانسداد المجرى التنفسى ومنها

أعراض انسداد المجرى التنفسى:

1: ضيق شديد في التنفس.

2: قد يتحول لون الجلد للون الأزرق.

3:فقدان الوعى في بعض الأحيان.

4:خشخشة في نبرة الصوت.

5:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

 

ويتم تشخيص انسداد مجرى التنفس عن طريق الأشعة السينية او منظار القصبات الهوائية لمعرفة سبب انسداد مجرى التنفس، وفى حالة الاختناق الشديد ينصح مرضى انسداد المجرى التنفسى بزيارة الطبيب فورا لإنقاذ المريض قبل حدوث أي مضاعفات ومشاكل صحية أخرى.

وهناك بعض الطرق التي تساعد في الوقاية من انسداد مجرى التنفس ومنها

نصائح للوقاية من انسداد مجرى التنفس
 

1:تجنب تناول المشروبات الكحولية حيث انها تزيد من خطر الإصابة بانسداد مجرى التنفس والاختناق الشديد.

2:ينصح بمضغ الطعام جيدا قبل تناوله حتى لا يسبب ذلك الاختناق الشديد.

3:الابتعاد عن التدخين فهو يزيد من الاختناق والألم الشديد وانسداد مجرى التنفس.

4: ينصح مرضى الحساسية بالابتعاد عن مسببات الحساسية مثل التعرض للغبار والاتربة والروائح النفاذة.

5:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على تعزيز صحة الرئتين والجهاز التنفسى.

 

 


ضيق التنفس

التهاب

الم

الاختناق

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