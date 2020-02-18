هونج كونج: نعمل من أجل إعادة مواطنينا العالقين على متن سفينة سياحية باليابان

وأوضحت أنه تم بالفعل إرسال طائرة إلى اليابان أمس الاثنين فيما سيتم إرسال الثانية في وقت لاحق من اليوم، ومن المقرر أن يتم إرسال العائدين إلى مراكز للحجر الصحي في هونج كونج لمدة 14 يوما.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).