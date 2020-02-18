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هونج كونج: نعمل من أجل إعادة مواطنينا العالقين على متن سفينة سياحية باليابان

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:09 ص
هونج كونج: نعمل من أجل إعادة مواطنينا العالقين على متن سفينة سياحية باليابان الرئيس التنفيذى لهونج كونج كارى لام
(أ ش أ)

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قالت الرئيس التنفيذى لهونج كونج كارى لام إنه جار اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة مواطنى البلاد العالقين على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية الراسية فى ميناء يوكوهاما باليابان والتي تم فرض حجر صحى على جميع ركابها وأفراد طاقمها بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، وأضافت كاري لام - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - أنه سيتم تسيير رحلتين مستأجرتين لإعادة مواطني هونج كونج من اليابان، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أنه تم بالفعل إرسال طائرة إلى اليابان أمس الاثنين فيما سيتم إرسال الثانية في وقت لاحق من اليوم، ومن المقرر أن يتم إرسال العائدين إلى مراكز للحجر الصحي في هونج كونج لمدة 14 يوما.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكان وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو، أعلن اليوم الثلاثاء، أن الركاب على متن سفينة "دايموند برنسس" السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو سيغادرون السفينة اعتبارا من الغد كما هو مقرر، ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاتو، قوله إن مسؤولي الصحة قاموا بتجميع عينات اختبار من جميع الركاب المتبقيين على متن السفينة السياحية على أن تنتهي إجراءات النزول من على السفينة بحلول يوم الجمعة المقبل. 

ومن المقرر أن تسمح السلطات للركاب الذين ثبتت عدم إصابتهم بالفيروس بالمغادرة على أن يُنقل المصابين إلى المستشفى، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات على طاقم السفينة. 

يشار إلى عدد الإصابات بين ركاب وطاقم السفينة ارتفع أمس الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى 454 بعدما أعلن مسؤولون يابانيون إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا أمس الاثنين. 

وفى هذا الصدد، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا في مؤتمر صحفي إنه كان "من المناسب" إبقاء الركاب والطاقم على متن السفينة حتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تستمر أسبوعين وتنتهي غدا الأربعاء. 

 


هونج كونج

اليابان

السفينه دايموند برينسس

كورونا

فيروس كورونا

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