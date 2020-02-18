سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"غسيل الأيدى وتعقيم المناظير" فى ندوة بالمستشفى التعليمى بطنطا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:31 م
"غسيل الأيدى وتعقيم المناظير" فى ندوة بالمستشفى التعليمى بطنطا جانل من الندوة
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا، تنظيم إدارة مكافحة العدوى بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، والمستشفيات الجامعية ندوة علمية حول "غسيل الأيدى وتعقيم المناظير" بالمستشفى التعليمى العالمى ، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة طنطا ، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن مكافحة العدوى مسئولية مشتركة، حيث تسعى إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات طنطا الجامعية دائما الى تقديم الخبرة والتثقيف والدعم لمساعدة العاملين على الاستمرار فى المحافظة على تطبيق المعايير الصحية وتقليل مخاطر العدوى وسلامتهم وأمان المريض.

وقال الدكتور محمود سليم، إن الندوة تهدف إلى تثقيف المشاركين بالمعارف الاساسية للحفاظ على صحتهم وصحة المرضى والمجتمع مع الحد من انتشار العدوى بالمستشفيات، من خلال معرفة الأسس الحديثة لمكافحة العدوى والتعقيم للأدوات الطبية والمعدات التى يتم استخدامها.

وأوضحت الدكتورة أمانى أبو العينين مدير ادارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، أهمية الندوة فى القاء الضوء على أهمية الحفاظ على النظافة وغسل اليدين بطريقة علمية صحيحة فى سبيل تجنب ومكافحة العدوى باعتبارها أفضل وسيلة لمنع انتشار الجراثيم التى تتواجد فى كل شئ حولنا.

من ناحيه أخرى افتتح الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، أمس الاثنين، فعاليات الملتقى التوظيفى السنوى الذى نظمته وحدة متابعة الخريجين بكلية الصيدلة ، بمشاركة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة العشماوى عميد الكلية، والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور مجدى سبع، على أهمية الملتقى فى ربط الخريجين بسوق العمل وسد الثغرة بين احتياجات سوق العمل، إلى جانب ربطهم بجامعتهم وكليتهم واطلاعهم على ماتشهده الكلية من تطور اضافة الى اطلاع الكلية على المراحل التى قطعها خريجيها فى مسيرتهم المهنية كونهم شركائها فى النجاح وسفرائها خارج الجامعة.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، أن الملتقى يعد منصة جيدة لطرح الافكار وتلقى المقترحات لضمان مواكبة كلية الصيدلة لاحتياجات سوق العمل المتغيرة مع الزمن، مشيراً الى تمتع خريجى الكلية بفرص عمل كبيرة بعد التخرج نظراً لتميز الكلية وأهمية البرامج المهنية التى تقدمها على مستوى الجامعة.

 

 

d1694c52-1948-41a9-b2d3-7bbdd8a4509e
 
 
8389f65c-26ed-46e4-9ead-3fa9eb2ad6ec

اخبار مصرية

أخبار مصر اليوم

أخبار عاجله

اخبار اليوم

جامعة طنطا

مستشفى طنطا التعليمي

اخبار الغربية

رئيس جامعة طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة