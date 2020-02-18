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سيارة بورش تشعل الجدل بين رئيس تسلا وبيل جيتس.. اعرف القصة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:05 م
سيارة بورش تشعل الجدل بين رئيس تسلا وبيل جيتس.. اعرف القصة بيل جيتس
كتبت:نهال طارق

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قالت شبكة سى أن بى سى الأمريكية أن الون مسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا لم يتأثر بما فعله بيل جيتس بعد أن قال أنه اشترى لنفسه سيارة بورش تايكان الكهربائية بالكامل.

 

ودون مسك على حسابه بموقع تويتر: "لقد كانت محادثتى مع جيتس مرهقه" فى محاولة منه لإلقاء بعضا من الظل على رئيس مايكروسوفت.

 

وكشف جيتس فى مقابلة مع إحدى القنوات على ال YouTube عن حقيقة شرائه لسيارة تسلا كما تحدث الملياردير عن الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ بمنتجات الطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية.

 

وأجاب بالقول إن السيارات الكهربائية ستظل مختلفة عن سيارات البنزين لكن الاتجاه إلى استخدام سيارات الركاب التى تعمل بالكهرباء هى "أحد أكثر العوامل تفاؤلًا" فى خفض تكلفة البدائل الصديقة للبيئة.

 

وقال بيل جيتس أحد أكبر المشاركين فى مايكروسوفت "بالتأكيد تسلا، إذا كان عليك تسمية شركة واحدة ساعدت فى ذلك، لقد حصلت على سيارة كهربائية من بورش تايكان" وأضاف "يجب أن أقول إنها سيارة عالية الجودة ورائعة للغاية هذه أول سيارة كهربائية لى وأنا أستمتع بها كثيرًا."

 

وبحسب التقرير فان سعر السيارة تايكان توربو الكهربائية من بورش يصل إلى 150،900 دولار فى الولايات المتحدة، بينما يكلف سعر Turbo S أكثر من 185000 دولار، ومن المعروف أيضًا أن سيارات تيسلا غالية الثمن، لكن طرازها 3 المبتدئين على الأقل يأتى بسعر متوسط وهو 39.490 ألف دولار.

 

 

يذكر انها ليست هذه هى المرة الأولى التى يتحدى فيها الون مسك أحد زملائه المليارديرات فى مجال التكنولوجيا على تويتر، حيث انتقد رئيس تسلا موقف مارك زوكربيرج المتفائل بشأن الذكاء الاصطناعى فى عام 2017، مدعيا أن الرئيس التنفيذى ل facebook لديه فهم محدود فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.


تيسلا

بورش

مايكروسوفت

بيل جيتس

الون مسك

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