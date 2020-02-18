رئيس مدنية بلبيس: لجنة معاينة تمثالى مجدى يعقوب والشيخ عبدالحليم محمود أكدت مطابقتها للمواصفات الفنية

قال اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس فى الشرقية، إن لجنة من أساتذة بكلية تربية فنية وآخرين متخصصون فى الفنون التشكيلية، قاموا بمعانية تمثالى مجدى يعقوب والشيخ عبدالحليم محمود، والتى أقرت بمطابقتهم للمواصفات الفنية ووافقت على وضعهما فى الميدانين المخصصان لهما .

وأضاف رئيس مدينة بلبيس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة، لحفل افتتاح ميدانى الشيخ عبدالحليم محمود "باتا" سابقا، و مجدى يعقوب "الحصان" سابقا، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب والشخصيات العامة وأحفاد الإمام والدكتور مجدى يعقوب .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أنه من بداية عمل التمثالين تم تشكيل لجنه فنية متخصصة مكونة من أحد مهندسى الإدارة الهندسية وأحد أساتذة جامعه الزقازيق من كلية التربية النوعية وخبراء استشاريين فى مجال الفنون التشكيلية لمتابعة صنع التمثالين والوقوف على أية ملاحظات بهما وفى حالة عدم مطابقتهما للمواصفات الفنية والشكل الجمالى سيتم رفضهما واستبعادهما تماما وعمل اثنين آخرين علما بأن من يقوم بعمل التمثالين فنان تشكيلى مقيد بنقابة الفنون التشكيلة وأحد ابناء عائلة الشيخ عبد الحليم محمود والتى أعربت عن رضائها الكامل عن التمثالين لمطابقتهما للشكل الأصلى للشخصيتين.

أشار المحافظ أنه حرصاً على إظهار الشكل الجمالى والحضارى والنسق العام قامت المحافظة بإزالة عدد من التماثيل غير اللائقة والتى لا تتبع اياً من وزارتى الأثار والسياحة ولم يتم صنعها من خلال فنانيين تشكيلين تحت أشراف وزارة الثقافة مضيفا أنه تم الاستعانه باحد اساتذة كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق لوضع تصور فنى ومعمارى لائق لطرق تجميل وتزيين الميادين سواء بالتشجير أو بوضع التماثيل التى تعبرعن أهم ما تشتهر به المحافظة من الناحية التاريخية والحضارية والأثرية.

يذكر أن الشيخ عبدالحليم محمود ولد فى قرية السلام التابعة لمركز بلبيس عام 1910، هو من أهم علماء الدين فى العصر الحديث ونبغ فى علوم الدين منذ طفولته، و حصل على درجة الدكتوراه من فرنسا، وله العديد من مؤلفات الدينية، كما و تدرج فى مناصب حتى وصل إلى آمين مجمع البحوث الإسلامية، ثم وزير الأوقاف و شئون الأزهر، ثم تولى مشيخة الأزهر، حيث عمل خلال فترة رئاسية للأزهر على إصلاحه وإعادة هيبته ومكانته، ساهم فى بناء مئات المعاهد الأزهرية بالقري، و تنبأ الشيخ بنصر اكتوبر فى رؤية رسول الله صلى الله يعبر القناه هو الجنود و أخبر بها الرئيس السادات، و الذى اعتبارها بشارة اتخاذ قرار الحرب .

و الدكتور مجدى يعقوب عالم القلب الشهير ولد فى مدينة بلبيس فى 19 نوفمبر 1935 وعاش هو أسرته لفترة و تعلم بمدارسها، ثم انتقل للعيش فى القاهرة و بعدها سافر للخارج ثم عاد منذ سنوات و أسس معهد القلب فى أسوان .