وأكد السفير الياباني على أهمية دور المجتمع المدني في مجال تطوير التعليم، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرا إلى أن الأطفال يطورون قدراتهم على الإبداع والانضباط والتفاعل مع الآخرين من خلال التعليم بمرحلة رياض الأطفال.

من جانبه، أعرب شوقي عن تقديره للتعاون للمرة الثالثة مع حكومة اليابان، مؤكدا أن هذا الدعم لمجال التعليم الأساسي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تنمية الموارد البشرية التي تخلق مستقبل الأمة.

يذكر أن سفارة اليابان تعاونت مع جمعية تكاتف للتنمية في عامي 2016 و2018 لتعزيز البيئة التعليمية للمدارس الابتدائية في بني سويف والجيزة على التوالي، والذي أثر بشكل إيجابي كبير على الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور.

وتأتي هذه المنحة في إطار مساعدات الحكومة اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي والتي يقدم من خلالها الدعم المالي المباشر للمنظمات غير الهادفة للربح بما في ذلك المنظمات غير الحكومية في مجالات مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني.

وتم إطلاق هذا البرنامج للمنح في مصر عام 1994، حيث قامت اليابان حتى الآن بتنفيذ 167 مشروعاً في مصر من خلال هذا البرنامج بتكلفة تعادل حوالي 9 ملايين دولار أمريكي.