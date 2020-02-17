350 طالبا تظلموا من نتيجة الصف الثانى والأول الورقى بإدارة بنها بالقليوبية

أعلن عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، أن الكنترول المركزى لتصحيح امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى بمدرسة أم المؤمنين ببنها، تلقى حتى الآن 350 تظلما من الطلاب الذين امتحنوا الترم الأول ورقيا وعددهم 7 ألف طالب منذ فتح باب التظلمات، فى 26 من يناير الماضي وحتى الآن حيث من المقرر غلق باب التقدم للتظلمات غدا الثلاثاء .

أوضح فتح الباب أن أعلى نسبة تظلمات جاءت فى مادتى الفلسفة والكيمياء مؤكدا أنه جرى التنبيه علي مسئولي الكنترول بضرورة المراجعة بشكل دقيق لأوراق الطلاب المتظلمين وفق القواعد التي نص عليها القانون.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن التظلم يأتى من خلال تقديم طلب للإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مشيرا بأن التظلمات متاحة فقط لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين أدوا الامتحانات ورقيًا.

وكانت نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى، فى المدارس بنظام مؤشرات الألوان كما أعلنتها الوزارة.