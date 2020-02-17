‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

جاء قرار الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة الأوكازيون الشتوى لـ21 مارس حتى احتفالات عيد الأم بدلا من 16 فبراير الجارى، حيث يسمح للمحلات بالاشتراك طوال أيام الأوكازيون لمدة أسبوعين فى الشهر المقرر، على أن يحصل المحل الراغب فى الاشتراك على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها والواقع فى دائرتها المحل التجارى.
و"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية استفادة المواطنين من الأوكازيون الشتوى فى نقاط محددة .
الأوكازيون من أهم الأحداث التى ينتظرها المواطنون فى كل موسم
لذا
قررت وزارة التموين مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس القادم بدلا من 16 فبراير
ولضمان جدية التخفيضات
قررت الوزارة التعامل مع المحلات المرخصة فقط وليس مع الباعة الجائلين
لكى يحصل المواطن على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.
التشديد على حصول المستهلك على فواتير بالسلع التى اشتراها
مكتوب فيها سعر السلعة قبل الأوكازيون وبعده
وفى حالة وجود تخفيضات وهمية
أو سلع مخالفة للمواصفات
فإن
جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588
الملابس الشتوي
الملابس الشتوية في إنخفاض
الملابس الشتوية
إنخفاض أسعار الأحذية
انخفاض اسعار الملابس الشتوية
إنخفاض اسعار ملابس الاطفال
إنخفاض الاسعار
إنخفاض الأسعار
أوكازيون شتوي
أوكازيون
أوكازيونات شتوية
أوكازيونات
بدء موسم التخفيضات الشتوية
تخفيض اسعار الملابس
تخفيض الأسعار
تخفيضات علي الملابس بوسط البلد
تخفيضات علي الملابس
تخفيضات ملابس بوسط البلد
تخفيضات هائلة في الملابس
خصومات
شراء الملابس الشتوية في موسم التخفيضات
موسم الأوكازيون الشتوي
موسم التخفيضات الشتوية
موسم التخفيضات علي الملابس الشتوية
موسم التخفيضات
نظره علي تخفيضات الملابس الشتوية
أب يشاهد إنخفاض الملابس الشتوية
اسعار مخفضة للاحذية
الإقبال علي الأوكازيون الشتوي
الاقبال علي شراء الملابس
الإقبال علي شراء الملابس
الأوكازيون الشتوي في بدايته
المحلات بوسط البلد (2)
المحلات بوسط البلد
المحلات تخفض اسعار الملابس
بعد هذه الإجراءات .. هل ستكون أحد المستفيدين من الأوكازيون الشتوى ؟
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