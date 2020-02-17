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‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:10 ص
‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم الأوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة - تصوير عمرو مصطفى

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جاء قرار الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة الأوكازيون الشتوى لـ21 مارس حتى احتفالات عيد الأم بدلا من 16 فبراير الجارى، حيث يسمح للمحلات بالاشتراك طوال أيام الأوكازيون لمدة أسبوعين فى الشهر المقرر، على أن يحصل المحل الراغب فى الاشتراك على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها والواقع فى دائرتها المحل التجارى.

و"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية استفادة المواطنين من الأوكازيون الشتوى فى نقاط محددة .

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الأوكازيون من أهم الأحداث التى ينتظرها المواطنون فى كل موسم

لذا

قررت وزارة التموين مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس القادم بدلا من 16 فبراير

 

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ولضمان جدية التخفيضات

قررت الوزارة  التعامل مع المحلات المرخصة فقط وليس مع الباعة الجائلين

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لكى يحصل المواطن على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

التشديد على حصول المستهلك على فواتير بالسلع التى اشتراها

مكتوب فيها سعر السلعة قبل الأوكازيون وبعده

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وفى حالة وجود تخفيضات وهمية

أو سلع مخالفة للمواصفات

فإن

جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588

 

الملابس الشتوي
الملابس الشتوي

 

الملابس الشتوية في إنخفاض
الملابس الشتوية في إنخفاض

 

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

 

إنخفاض أسعار الأحذية
إنخفاض أسعار الأحذية

 

انخفاض اسعار الملابس الشتوية
انخفاض اسعار الملابس الشتوية

 

إنخفاض اسعار ملابس الاطفال
إنخفاض اسعار ملابس الاطفال

 

إنخفاض الاسعار
إنخفاض الاسعار

 

إنخفاض الأسعار
إنخفاض الأسعار

 

أوكازيون شتوي
أوكازيون شتوي

 

أوكازيون
أوكازيون

 

أوكازيونات شتوية
أوكازيونات شتوية

 

أوكازيونات
أوكازيونات

 

بدء موسم التخفيضات الشتوية
بدء موسم التخفيضات الشتوية

 

تخفيض اسعار الملابس
تخفيض اسعار الملابس

 

تخفيض الأسعار
تخفيض الأسعار

 

تخفيضات علي الملابس بوسط البلد
تخفيضات علي الملابس بوسط البلد

 

تخفيضات علي الملابس
تخفيضات علي الملابس

 

تخفيضات ملابس بوسط البلد
تخفيضات ملابس بوسط البلد

 

تخفيضات هائلة في الملابس
تخفيضات هائلة في الملابس

 

خصومات
خصومات

 

شراء الملابس الشتوية في موسم التخفيضات
شراء الملابس الشتوية في موسم التخفيضات

 

موسم الأوكازيون الشتوي
موسم الأوكازيون الشتوي

 

موسم التخفيضات الشتوية
موسم التخفيضات الشتوية

 

موسم التخفيضات علي الملابس الشتوية
موسم التخفيضات علي الملابس الشتوية

 

موسم التخفيضات
موسم التخفيضات

 

نظره علي تخفيضات الملابس الشتوية
نظره علي تخفيضات الملابس الشتوية

 

أب يشاهد إنخفاض الملابس الشتوية
أب يشاهد إنخفاض الملابس الشتوية

 

اسعار مخفضة للاحذية
اسعار مخفضة للاحذية

 

الإقبال علي الأوكازيون الشتوي
الإقبال علي الأوكازيون الشتوي

 

الاقبال علي شراء الملابس
الاقبال علي شراء الملابس

 

الإقبال علي شراء الملابس
الإقبال علي شراء الملابس

 

الأوكازيون الشتوي في بدايته
الأوكازيون الشتوي في بدايته

 

المحلات بوسط البلد (2)
المحلات بوسط البلد (2)

 

المحلات بوسط البلد
المحلات بوسط البلد

 

المحلات تخفض اسعار الملابس
المحلات تخفض اسعار الملابس

 

بعد هذه الإجراءات .. هل ستكون أحد المستفيدين من الأوكازيون الشتوى ؟


الاوكازيون الشتوى

عروض تخفيضات الأسعار

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اليوم السابع بلس

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