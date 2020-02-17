‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

كتب مدحت وهبة - تصوير عمرو مصطفى

جاء قرار الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة الأوكازيون الشتوى لـ21 مارس حتى احتفالات عيد الأم بدلا من 16 فبراير الجارى، حيث يسمح للمحلات بالاشتراك طوال أيام الأوكازيون لمدة أسبوعين فى الشهر المقرر، على أن يحصل المحل الراغب فى الاشتراك على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها والواقع فى دائرتها المحل التجارى.

و"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية استفادة المواطنين من الأوكازيون الشتوى فى نقاط محددة‪ .

‪ ‬‬‬ ‬

‪الأوكازيون من أهم الأحداث التى ينتظرها المواطنون فى كل موسم

‪لذا

‪قررت وزارة التموين مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى 21 مارس القادم بدلا من 16 فبراير

‪ولضمان جدية التخفيضات

‪قررت الوزارة التعامل مع المحلات المرخصة فقط وليس مع الباعة الجائلين

لكى يحصل المواطن على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية‪.

التشديد على حصول المستهلك على فواتير بالسلع التى اشتراها

مكتوب فيها سعر السلعة قبل الأوكازيون وبعده

‪وفى حالة وجود تخفيضات وهمية

‪أو سلع مخالفة للمواصفات

‪فإن

جهاز حماية المستهلك يتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 19588



الملابس الشتوي



الملابس الشتوية في إنخفاض



الملابس الشتوية



إنخفاض أسعار الأحذية



انخفاض اسعار الملابس الشتوية



إنخفاض اسعار ملابس الاطفال



إنخفاض الاسعار



إنخفاض الأسعار



أوكازيون شتوي



أوكازيون



أوكازيونات شتوية



أوكازيونات



بدء موسم التخفيضات الشتوية



تخفيض اسعار الملابس



تخفيض الأسعار



تخفيضات علي الملابس بوسط البلد



تخفيضات علي الملابس



تخفيضات ملابس بوسط البلد



تخفيضات هائلة في الملابس



خصومات



شراء الملابس الشتوية في موسم التخفيضات



موسم الأوكازيون الشتوي



موسم التخفيضات الشتوية



موسم التخفيضات علي الملابس الشتوية



موسم التخفيضات



نظره علي تخفيضات الملابس الشتوية



أب يشاهد إنخفاض الملابس الشتوية



اسعار مخفضة للاحذية



الإقبال علي الأوكازيون الشتوي



الاقبال علي شراء الملابس



الإقبال علي شراء الملابس



الأوكازيون الشتوي في بدايته



المحلات بوسط البلد (2)



المحلات بوسط البلد



المحلات تخفض اسعار الملابس

بعد هذه الإجراءات .. هل ستكون أحد المستفيدين من الأوكازيون الشتوى ؟