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وزيرا خارجية بيلاروسيا والسعودية يبحثان التعاون الاقتصادى بين البلدين

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:00 ص
وزيرا خارجية بيلاروسيا والسعودية يبحثان التعاون الاقتصادى بين البلدين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى
ميونخ /أ ش أ/

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، فى مقر إقامته فى مدينة ميونخ، الأحد، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكيه، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، نفى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وجود خطط لعقد لقاء سعودى إسرائيلي، وقال الوزير السعودى لقناة العربية اليوم الخميس: "ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودى إسرائيلي، ونقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لنا بإسرائيل"، مشددا على أن سياسة الرياض حول القضية الفلسطينية ثابتة" .

وأضاف وزير الخارجية السعودى فى تصريحاته: علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان، مشددا على أن السعودية ترحب بأى محاولة لحل القضية الفلسطينية.

كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله دعا فى وقت سابق إلى التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، وقال: "مطالبون أكثر من أى وقت مضى بالتضامن مع الشعب الفلسطينى دفاعًا عن قضيته العادلة، وذودا عن حرمه المسجد الأقصى، وستبقى القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى للمنظمة"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تشهد مرحلة دقيقة وهامة وحساسة، جاء ذلك فى كلمة ألقاها وزير الخارجية السعودى أمام الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامى فى جدة بداية الشهر الجارى.

 

 


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