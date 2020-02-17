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جرعة مخدرات تُنهى حياة شاب داخل دورة مياه مسجد بالمحلة

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:09 ص
جرعة مخدرات تُنهى حياة شاب داخل دورة مياه مسجد بالمحلة جثة - أرشيفية
الغربية _ مصطفى عادل

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لقى شاب مجهول الهوية حتفه إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، عقب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة داخل دورة مياه مسجد بقرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

وعثر المواطنون على جثة شاب مجهول الهوية مسجاة على الأرض داخل دورة مياه المسجد، وتم إخطار شرطة النجدة بالواقعة، وانتقل العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة عن بلاغ من أهالى قرية نمرة البصل بعثورهم  على جثة شاب  مجهول الهوية داخل دورة مياه المسجد، إثر تعاطيه جرعه مخدرات زائدة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من ناحيه أخرى شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قيام شخص بإشعال النيران فى نفسه فى منزل أسرة زوجته، بعد أن ذهب لردها ورفضت العوده معه لشقة الزوجيه، ولفظ انفاسه الاخيره متأثرا بحروقه من الدرجات الثلاث، انتقل العميد اسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا والعقيد عادل الدخميسي نائب المأمور والرائد احمد الحجار رئيس مباحث القسم لمكان البلاغ، وتم ضبط الزوجه ووالديها وشقيقيها، وإحالتهم للنيابه العامه.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد أسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجده باشتعال النيران فى شخص داخل شقه بدائرة القسم.

انتقل مأمور المركز ونائبه ورئيس مباحث القسم لمكان القسم وتبين إصابة شخص بحروق من الدرجات الثلاث ووفاته، وبالفحص تبين قيامه بإشعال النيران فى نفسه بعد أن رفضت زوجته العوده معه لمنزل الزوجيه، فما كان منه إلا اشعال النيران فى نفسه ووفاته فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال الواقعه.

 


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