سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 08:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اﻹعلام المائى بوزارة الرى يستأنف جوﻻت التوعية المائية فى الوجه القبلى

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:36 ص
اﻹعلام المائى بوزارة الرى يستأنف جوﻻت التوعية المائية فى الوجه القبلى جانب من ندوات التوعية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى بوزارة الموارد المائية والرى أنشطتها التوعوية بمحافظات الصعيد حيث تم تنظيم عدد من الندوات بمحافظة أسيوط منها ندوة التوعية لجموع الطلبة والشباب من أبناء معهد فؤاد اﻷول الثانوي اﻷزهري بأسيوط.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة  الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية  وثبات حصة مصر من المياه، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية .

كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة والمتمثلة في اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة ومنها محور التوعية للنهوص بالشأن المائي

 أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام هذه الفئة الواعية من الشباب بنشر التوعية المائية بين مواطني محافظة أسيوط وخاصة بين  أبناء الريف المصري لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

كما تم اﻹتفاق على تنظيم مجموعات تطوعية لتعميم ونشر ثقافة الحفاظ على قطرة المياه بمختلف القرى المجاورة .

الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.

من ناحية أخرى نظم المركز القومى لبحوث المياه ورشة عمل حول مشروع "إعداد الدراسات الفنية لمشروع خطة إدارة خط الشاطئ للمناطق الساحلية للبحر الأحمر"  بحضور مديري المعاهد والباحثين المشاركين بالمشروع من المعاهد البحثية، و ممثلي الجهات المعنية بإدارة خط الشاطئ في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية السياحية وعدد من مديري الاستثمارات بالمنطقة بالإضافة إلى ممثلي المحميات الطبيعية.

واستعرضت الورشة أهم الأنشطة التنفيذية التي تقوم بها الهيئة وكذلك الأنشطة البحثية التي يقوم بها المركز والمعاهد البحثية التابعة له في دعم البحوث الخاصة بالمياه في شتى المجالات و الهدف من الدراسات القائمة حالياً بخصوص تحديد خط الحظر لساحل البحر الأحمر في مصر وكذلك أهم الأنشطة والدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية المشاركة في المشروع والتي تشتمل على الأعمال المساحية والأنشطة الهيدرولوجية وكذلك الدراسات الهيدروليكية والمورفولوجية التي يقوم بها المركز من خلال الأعمال الحقلية والنماذج الرياضية التي تحاكى حركة المياه والتغير في خط الشاطئ، وتأثير التغيرات المناخية.

كما تم استعراض نبذة عن قاعدة البيانات الجغرافية والتي تدخل ضمن أنشطة المشروع والتي تحتوي على جميع البيانات الأساسية لإدارة خط الشاطئ شاملة التغيرات المناخية في مدة زمنية مقدرها 100 عام وكذلك دراسة تأثيرها كما تحتوي قاعدة البيانات أيضاً على نتائج الدراسات الاجتماعية والبيئية الخاصة بالمشروع.

تم خلال ورشة العمل تقسيم المشاركين إلى سبعة مجموعات عمل تهدف إلى إفادة المركز باى ملاحظات أو تصور يمكن إدراجه في الدراسة الحالية، و عرض مخرجات مجموعات العمل وتحديد النقاط التي سوف يقوم فريق عمل الدراسة بأخذها في الاعتبار.


ترشيد المياه

وزارة الرى

الرى اسيوط

الرى

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

اليوم.. الحكم على 16 متهما بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعى

اليوم.. الحكم على 16 متهما بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعى

الحبس عقوبة الإخلال بالأمن وتعطيل سير المباريات والأنشطة الشبابية

الحبس عقوبة الإخلال بالأمن وتعطيل سير المباريات والأنشطة الشبابية

المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

حزب الحرية يتضامن مع نقيب الموسيقيين بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات

حزب الحرية يتضامن مع نقيب الموسيقيين بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات

أحمد عمر هاشم: لا يجوز للداعية أن يعمل فى مهن مُهينة وتقدير الخطباء واجب

أحمد عمر هاشم: لا يجوز للداعية أن يعمل فى مهن مُهينة وتقدير الخطباء واجب

لليوم الثانى.. الصحة تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان

لليوم الثانى.. الصحة تواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان

القيمة المُقترحة لتذاكر النقل العام لمدينة 6 أكتوبر من 3 لـ 6 جنيهات

القيمة المُقترحة لتذاكر النقل العام لمدينة 6 أكتوبر من 3 لـ 6 جنيهات

التعليم تحدد ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة

التعليم تحدد ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة

حبس 10 سنوات عقوبة تزوير بطاقات ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم

حبس 10 سنوات عقوبة تزوير بطاقات ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم

عميد أصول الدين بالمنوفية: أغانى حسن شاكوش هابطة ومن الملوثات السمعية

عميد أصول الدين بالمنوفية: أغانى حسن شاكوش هابطة ومن الملوثات السمعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة