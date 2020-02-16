5 أطعمة لا تتناولها فى الشتاء.. منها اللبن والخضروات المعلبة

كتبت فاطمة خليل

تناول الخضروات والفواكه الطازجة والتي تنمو فى موسم فصل الشتاء من أفضل الخيارات الصحية التي يجب اتباعها في هذه الأشهر الباردة، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي يجب تجنب تناولها في فصل الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع "Brightside".

أطعمة لا تتناولها في الشتاء



الخضروات المعلبة



يتم غسل الخضروات المعلبة وتقطيعها مسبقًا لتسهيل استهلاكها، ومع ذلك، فإن هذا التقطيع والغسيل يمكن أن يتلف ألياف الخضروات ويؤدي إلى فقدان الفيتامينات فيها، وبالتالى من الأفضل انتظار المواسم الأكثر دفئًا لشرائها طازجة وتخزينها من شرائها مجمدة ومعلبة.



الفراولة والتوت الازرق

الفراولة والتوت البري



الصيف هو أفضل وقت لنمو التوت والفراولة، والفراولة من الفواكه الغنية بفيتامين (C) الذي يغذى البشرة بالكولاجين، ومن فوائد التوت البرى أنه يمكن ان يساعد في الوقاية من سرطان الجلد وزيادة نشاط الدماغ، ولكن من الأفضل أن تتناول فقط التوت الذي يتم زراعته محليًا، لكن التوت المستورد الذى يباع مجمداً أو معلباً يفتقد قيمته الغذائية.



الالبان

منتجات الألبان



يجب تناول بعض منتجات الألبان مثل اللبن الرائب والحليب بعناية في فصل الشتاء، يمكن أن تزيد الألبان من إفراز المخاط من الغدد ويمكن أن يؤثر على الحالة العامة للجسم، ويمكن للأشخاص الذين يعانون بالفعل من السعال أو البرد أو الذين يعانون من الربو تفاقم المشكلة عن طريق تناوله، ذلك لأن اللبن يمكن أن يسبب تراكم البلغم.



السكريات

السكر

يمكن للسكر تعزيز المزاج الاكتئابي، وخاصة في فصل الشتاء، كما أن تناول السكر يحفز عمليات الالتهاب في الجسم ويقلل من إطلاق الدوبامين، وهو عنصر يلعب دورًا في شعورنا بالسرور والسعادة، فصل الشتاء هو بالفعل فصل كئيب إلى حد ما بالنسبة للكثيرين، كما أن الاستهلاك الإضافي للسكريات المضافة قد يزيد الأمر سوءًا.



اللحوم الحمراء

اللحم الأحمر



اللحوم الحمراء مصدر للبروتين الضروري لتقوية العضلات والتمثيل الغذائي، ومع ذلك، يمكن أن يزيد الاستهلاك المتكرر منه تركيز المخاط في الحلق، من الأفضل اختيار تناول الدجاج أو السمك خلال هذا الموسم.