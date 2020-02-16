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يس إن إن: 46 أمريكيا بين المصابين بكورونا على متن السفينة دايموند اليابانية

الأحد، 16 فبراير 2020 11:22 ص
يس إن إن: 46 أمريكيا بين المصابين بكورونا على متن السفينة دايموند اليابانية سفينة دايموند برنسيس
كتبت ريم عبد الحميد

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نلقت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن مسئولى سفينة دايموند برنسيس اليابانية التى يخضع ركابها للحجر الصحى بسبب فيروس كورونا، إن هناك 46 أمريكيا من الموجودين على متن السفينة، المتواجدة حاليا بيوكوهاما، والذى تبين إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

 

وقالت الشبكة الأمريكية إن هذه الحالات ليست بجديدة، ولكن توضيح لجنسيات من تم إعلان إصابتهم من قبل.

 

ولن يصبح بإمكان أى أمريكى يحمل فيروس كورونا أو تظهر عليه الأعراض أن يصعد إلى طائرات الحكومة الأمريكية التى ستقوم بإجلاء رعاياها من السفينة الموبوءة، وسيظل هؤلاء الأشخاص فى المستشفيات اليابانية.

 

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن وزارة الخارجية الأمريكية ستجلي بعض المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، وقالت الصحيفة نقلا عن مسئول في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه سيتم توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

 

ونقلت عن هنري والكي مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية بالمراكز إن من سيتم إجلاؤهم سيصلون إلى الولايات المتحدة يوم الأحد على أقرب تقدير.

 

من جانبها، أعربت اليابان عما وصفته بـ "تقديرها" لقرار الولايات المتحدة بتقديم إخلاء تطوعى لمواطنيها وأسرهم المباشرين على متن سفينة "دايموند برينسيس" ، وقالت وزارة الخارجية اليابانية - فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية : "تعتقد حكومة اليابان أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الأمريكية ستساعد فى التخفيف من عبء حكومة اليابان فيما يتعلق بالاستجابة الطبية فى (دايموند برينسيس) وتقدر مثل تلك الإجراءات".


كورونا

دايموند برنسيس

الولايات المتحدة

اليابان

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