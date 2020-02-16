كيف يؤثر القمل على صحة طفلك.. وما هى طرق الحماية؟

كتبت فاطمة ياسر

القمل يعد من الطفيليات المخيفة التي تظهر في فروة الرأس، وتزيد من الشعور بالألم والتآكل الشديد في الشعر، وهناك بعض الأقاويل التي تشير إلى أن القمل مفيد، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير المنشور عبر موقع "the healthy".

أشار التقرير، أنه يشعر معظم الناس بالإحراج عند معرفة أن أطفالهم لديهم قمل، وهذا يعني أن هذا الأمر له علاقة بالنظافة الشخصية والصحية للأطفال، ولكن يجب أن نعلم أن قمل الرأس ليس خطير، ففي حين أن فكرة القمل النشط وبيضه الذي يكمن في الشعر، ولكن فكرة أن الحشرات تنشر المرض هي خرافة، وهذا يجعله من الأشياء الغير خطيرة علي الصحة.

وأوضح التقرير أن القمل هي نوع من أنواع الطفيليات البشرية ولا تتغذى إلا على دم الإنسان فهي لا تستطيع العيش دون الدم، وهي تنتقل من الشعر إلى الشعر.

وقدم التقرير طريقة التخلص من أثار القمل في المنزل، وهي:

-يمكنك إلقاء أغطية فراش الشخص المصاب في المجفف على نار عالية لمدة 30 دقيقة .

- يمكنك وضع فرشاة الشعر في الثلاجة لمدة 11 ساعة أو غليها لمدة خمس دقائق.

وأكد التقرير أن القمل لا يستطيع الطير، ولا القفز والسباحة، ولكن يتم انتقال القمل بالاتصال المباشر مع الشخص المصاب، وذلك لأن قمل الرأس لديه مخالب خاصة تتكيف مع الشعر البشري والزحف إليه، ولا يمكنهم الزحف على أشياء أخرى، ولا يمكنهم العيش لفترات طويلة من الوقت بعيدا عن رأس الإنسان.

وأضاف التقرير، أنه قد لا يصاب طفلك بالحكة على الرغم من وجود قمل بالشعر، ويأتي إشعار الإصابة بالقمل إلى المنزل من المدرسة، ولكنك لست قلقًا لأن طفلك الصغير لم يظهر أي علامات على الحكة، ولسوء الحظ ، هذا لا يعني عدم وجود قمل، ولذا يجب المتابعة الدورية للشعر.