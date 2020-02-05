ما هى الديدان والطفيليات وكيف تصيبنا بالمرض؟

كتبت فاطمة خليل

الطفيليات من أكثر المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب الكثير من الناس، والطفيل هو كائن حي يعيش في أو على كائن حي من فصيلة أخرى، ويمكن أن تتسبب 3 فئات رئيسية من الطفيليات في إصابة البشر بالعدوى والمرض: البروتوزوا والديدان الطفيلية والطفيليات الخارجية، ولكن كيف تجعلنا الطفيليات مرضى.. هذ ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "conversation".



الطفيليات

وتؤثر البروتوزوا والديدان الطفيلية إلى حد كبير على الأمعاء، في حين تشمل الطفيليات الخارجية القمل والسوس التي يمكن أن تعلق على الجلد أو تختبئ فيه، والبقاء هناك لفترات طويلة من الزمن.

يعد انتقال البراز عن طريق الفم، حيث يتم ابتلاع الطفيليات الموجودة في براز شخص ما في النهاية من قبل شخص آخر، وهذا ما ينقل العدوى.

الأعراض الأولية تميل إلى أن تكون أعراض الجهاز الهضمي مثل: الإسهال، عندما تغزو الطفيليات خلايا الدم الحمراء أو الأعضاء، يمكن أن تصبح العواقب أكثر خطورة.

الجيارديا بروتوزوا



عبارة عن كائنات صغيرة وحيدة الخلية تتكاثر داخل جسم الإنسان، ويؤدي تناول الأغذية أو المياه الملوثة إلى انتقال العدوى أو البراز الملوث، ويمكن للإنسان القريب من الاتصال البشري والظروف المعيشية غير الصحية تعزيز انتقال العدوى.

يمكن أن تشمل أعراض الجيارديا الإسهال الحاد أو المزمن، تشنجات البطن، التعب، الضعف وفقدان الوزن.



الطفيليات المعوية

الديدان



الديدان الطفيلية، وغالبا ما تسمى الديدان، هي كائنات كبيرة متعددة الخلايا تكون مرئية للعين المجردة في مراحلها البالغة، والديدان الطفيلية لا يمكن أن تتكاثر داخل جسم الإنسان.

الإصابة في البشر تأتي من تناول بيض الدودة الشريطية القزم. يحدث الانتقال من شخص لآخر عبر طريق البراز الشفهي. كما هو الحال مع الطفيليات الأخرى ، تتمثل عوامل الخطر الرئيسية في سوء الصرف الصحي وأماكن المعيشة المشتركة، تشمل الأعراض الإسهال وآلام البطن وفقدان الوزن والضعف.

تنتقل بعض الطفيليات ، مثل البلازوديوم ، الذي يسبب الملاريا ، إلى البشر عن طريق لسعات البعوض.

مجموعة رئيسية أخرى من الديدان الطفيلية هي الديدان الخيطية ، المعروفة باسم الديدان المستديرة ويمكن العثور عليها في كل بيئة تقريبًا.

يُعتقد أن أكثر من 50٪ من سكان العالم يتأثرون في مرحلة واحدة من حياتهم بفئة واحدة على الأقل من ستة فئات رئيسية من الديدان الخيطية.

لدى الدودة الدبوسية المعوية دورة حياة مختلفة عن الديدان الخيطية الأخرى والحكة حول فتحة الشرج هي أحد الأعراض الرئيسية للديدان الدبوسية، تنتقل الدودة الدبوسية بسهولة من شخص لآخر ومن الشائع أن تنتشر العائلات بأكملها.



الطفيليات الخارجية

الطفيليات الخارجية



يشير مصطلح الطفيليات الخارجية عمومًا إلى كائنات حية مثل القراد والبراغيث والقمل والعث التي يمكن أن تلتصق أو تختبئ في الجلد وتبقى هناك لفترات طويلة من الزمن.

الجرب ، على سبيل المثال ، مرض جلدي معدي يتسم بالحكة وبقع حمراء صغيرة مرتفعة ، يسببه سوس الحكة البشرية ينتشر الجرب عادة عن طريق التلامس المباشر لفترة طويلة من الجلد إلى الجلد.

قمل الرأس عبارة عن حشرات صغيرة بلا أجنحة تعيش وتتكاثر في شعر الإنسان وتتغذى بامتصاص الدم من فروة الرأس.