تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها النفط والغاز، حيث انحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% خاسرا 42.710 نقطة ليصل إلى مستوى 6855.65 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% خاسراً 31.610 نقطة ليصل إلى مستوى 6177.66 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.20% خاسراً 9.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4835.04 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.15%، خاسرا 6.300 ليصل إلى مستوى 4970.25 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 92.1 مليون سهم بقيمة 12.2 مليون دينار كويتى عبر 2934 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%.

وجاء سهم "شركة دار الثريا العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.45%، تليه الشركة الوطنية للرماية بنسبة 12.04%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 8.93%، فيما تصدر سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.82% ثم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 7.97%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 6.75%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة كى جى ال لوجستيك، عن الإيقاف المؤقت للتداول على أسهم الشركة ابتداء من يوم الأحد الموافق 16 فبراير وإلى حين الإفصاح عن معلومة جوهرية، ومن المتوقع أن تمتد مدة الإيقاف المؤقت لحين الإفصاح عن المعلومة الجوهرية حتى تاريخ 19 فبراير، مع تعهد الشركة بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمعلومة الجوهرية فى أقرب وقت ممكن.