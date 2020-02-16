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الأحد، 16 فبراير 2020 11:20 م
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الدهون حول الخصر ترفع خطر التهاب المفاصل الروماتويدي لدى النساء

الأحد، 16 فبراير 2020 11:00 م
الدهون حول الخصر ترفع خطر التهاب المفاصل الروماتويدي لدى النساء السمنة - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشف فريق من العلماء خلال المؤتمر الأوروبي السنوي لأمراض الروماتيزم (EULAR)، أن السمنة لدى النساء والسمنة في البطن ونسبة الدهون المرتفعة في الجسم ترتبط مع زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA).

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNEws"فقال الباحثون إنه "مع ذلك لم يكن هناك ارتباط واضح بين خطر التهاب المفاصل الروماتويدي والمعايير التي تحدد زيادة الوزن أو السمنة عند الرجال".

الدراسات السابقة التي تبحث في العلاقة بين زيادة الوزن وتطوير التهاب المفاصل الروماتويدي أسفرت عن نتائج متضاربة حول العلاقة بين مؤشر كتلة الجسم، وخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ومن بين التفسيرات المحتملة لهذه التناقضات هو أنه في حين أن مؤشر كتلة الجسم هو الإجراء البديل المفضل لزيادة الوزن في هذه الدراسات، فإن مؤشر كتلة الجسم يرتبط فقط بشكل متواضع بالكمية الكلية من الدهون في الجسم ولا يعكس توزيع الدهون بدقة، كما يقول الدكتور أستا ليناوسكاس من فريق الدراسة بآرهوس، الدنمارك.

وتدعم النتائج التي توصلنا إليها وجود علاقة بين خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وثلاثة معايير مختلفة لفرط الوزن أو السمنة عند النساء.

ونعتقد أنه ينبغى إدراج التهاب المفاصل الروماتويدي في قائمة جميع الحالات الطبية الأخرى المرتبطة بالسمنة، وسيكون من المنطقي بالتأكيد بالنسبة للنساء مع تاريخ عائلي من المرض في محاولة لتجنب زيادة الوزن.


مخاطر السمنة

تأثير السمنة

اضرار السمنة

التهاب المفاصل الروماتويدى

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