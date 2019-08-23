كيف يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على أجزاء جسمك؟

كتبت فاطمة خليل

التهاب المفاصل الروماتويدى من الأمراض المزمنة التى تسببها المناعة الذاتية، ويؤثر على المفاصل كما يؤثر على أعضاء الجسم الأخرى، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير التهاب المفاصل الروماتويدى على كل عضو من أعضاء الجسم، وفقًا لموقع very well health.

وتشمل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى آلام المفاصل، التهاب وتشوه المفاصل، الحمى، الشعور بالضيق، التعب الشديد، تيبس المفاصل فى الصباح الذي يستمر لأكثر من ساعة هي أيضًا من الأعراض الشائعة المرتبطة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.



التهاب المفاصل الروماتويدى

مفصل الركبة

مع التهاب المفاصل الروماتويدي، يؤدي التهاب بطانة المفصل إلى تورم وألم واحمرار وتصلب المفصل المصاب، وتطلق الخلايا الملتهبة إنزيمات تهضم العظام والغضاريف.

قد يؤدي تلف المفاصل وتشوه المفاصل إلى التسبب في نطاق محدود من الحركة وانخفاض وظيفة المفصل.

مفصل الورك

يمكن أن يتأثر أي مفصل بالتهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن يقلل المرض من نطاق الحركة للعديد من المفاصل، عندما تتأثر مفاصل رفع الأثقال، مثل الوركين والركبتين والكاحلين، فإن الحركة قد تتأثر بشدة.

يمكن أن يكون تآكل المفاصل المرئي على الأشعة السينية، شديدًا مع تآكل المفصل وتلف الغضروف يمكن أن يؤدي التلف الشديد للغضاريف والأوتار والأربطة والعظام إلى جعل المفاصل غير مستقرة بل وتتشوه مع تقدم التهاب المفاصل الروماتويدي.

الأيدي

يبدأ التهاب المفاصل الروماتويدي في المفاصل الأصغر في الأصابع واليدين والرسغين، يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تشوه اليد ومشاكل المفاصل وتلف الأصابع والإبهام واليد والمعصم بما في ذلك: تورم المفاصل، تصلب المفاصل، الانحراف الزندي، تقلصات، خلع المعصم.

الأمراض

التهاب المفاصل الروماتويدي لا يؤثر فقط على المفاصل بل يؤثر أيضًا على أعضاء الجسم الأخرى بما في ذلك الجلد والرئتين والقلب والأعصاب ونادراً ما تكون الكليتان.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أكثر انتشارا في النساء أكثر من الرجال، كما أن مرض الرئة الروماتويدي يحدث بشكل متكرر في الرجال المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

يعاني مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أعلى من الأشخاص العاديين.