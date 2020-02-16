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التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحادث تصادم ببنها

الأحد، 16 فبراير 2020 01:53 م
التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحادث تصادم ببنها إسعاف - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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صرحت نيابة بنها بالتصريح بدفن جثة طفلة عمرها 6 سنوات لقيت مصرعها، إثر اصطدام سيارة أجرة بها يقودها حدث على خط "بنها - ميت العطار" بمنطقة عزبة الزراعة في بنها، وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم أول بنها، إخطاراً من مستشفى التأمين الصحي بوصول الطفلة (فرحة ا. س.- 6 سنوات)، جثة هامدة للمستشفى إدعاء حادث تصادم.
 
أخطرت الأجهزة الأمنية، وبالمعاينة والتحريات تبين أن الوفاة نتجت عن اصطدام سيارة أجرة على خط "بنها - ميت العطار" يقودها حدث، بالمجني عليها بمنطقة عزبة الزراعة، حيث سقطت الطفلة أسفل عجلات السيارة.
 
تبين من شهود العيان، أن قائد السيارة 16 سنة "حدث"، وأنه لا يحمل رخصة قيادة، وأنه فر عقب الحادث مباشرة، حيث كان يسير بسرعة جنونية أدت إلى الحادث، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث والتحفظ على السائق، والتصريح بدفن الجثة.
 
وكانت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت واقعة مؤسفة كادت أن تنهى حياة طفل، حيث تعرض الطالب يوسف هاني بالصف الأول الإعدادى، بمدرسة ابن رشد الإعدادية بشبرا الخيمة، لحادث عقب خروجه من المدرسة بصحبة زملائه، قامت إحدى السيارات بالتضييق عليهم أثناء سيرهم بجوار ترعة الشرقاوية المماثلة أمام المدرسة، وليتفادى الطفل السيارة وقع بالترعة، فسقط على أحد جانبيه على سيخ حديد أصاب عيناه ووجهه وفر قائد السيارة هاربا.

وتقول هند عبادة، والدة الطفل، لـ"اليوم السابع"،: "ابني كان هيموت لولا ستر الله، حيث أن مدرسة ابن رشد الإعدادية أمامها مباشرة ترعة الشرقاوية وهى بلاسور، مما يعرض حياة الأطفال للموت والخطر دون أى اهتمام من قبل المسؤولين".

وأضافت والدة الطفل، أن الأهالى أخبروها بما حدث لنجلها، حيث سقط بترعة الشرقاوية وأن العناية الإلهية انقذته من الغرق بفضل مساعدة الأهالي، إلا أنه سقط على سيخ حديد أصاب عيناه ووجهه وبعض الجروح في بطنه، مضيفه أن ابنها يمر بحالة صحية ونفسية سيئة جراء ما حدث له، بجانب أن قائد السيارة الذى تسبب في ذلك فر هاربا.

وتابعت أنها حررت محضر إثبات حالة بتلك الواقعة يحمل رقم 2921 إدارى مركز قليوب، ليتخذ فيه كافة الإجراءات القانونية اللازمة لأخذ حق نجلها الذى لا يعرف النوم من الألم الذى به.

كما طالبت والدة الطفل المسؤولين بضرورة عمل سور حول ترعة الشرقاوية حرصا على الأطفال والمارة من الموت.

وكان قد تلقي اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية إخطاراً من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، ببلاغا من والدة الطفل يوسف هاني بالصف الأول الإعدادي بمدرسة ابن رشد الإعدادية بشبرا الخيمة، لتثبت حالة تعرض نجلها بسقوطه بترعة الشرقاوية عقب خروجه من المدرسة، وقيام سائق سيارة بالتضييق عليه خلال سيرة مما أدى لسقوطه بالترعة وأصابته بالعين والوجه والبطن .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2921 إدارى المركز وأحيل الطفل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي علية وتولت النيابة التحقيق

 

 

 

 
 

 

 


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