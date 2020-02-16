التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحادث تصادم ببنها

صرحت نيابة بنها بالتصريح بدفن جثة طفلة عمرها 6 سنوات لقيت مصرعها، إثر اصطدام سيارة أجرة بها يقودها حدث على خط "بنها - ميت العطار" بمنطقة عزبة الزراعة في بنها، وتلقى المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم أول بنها، إخطاراً من مستشفى التأمين الصحي بوصول الطفلة (فرحة ا. س.- 6 سنوات)، جثة هامدة للمستشفى إدعاء حادث تصادم.

أخطرت الأجهزة الأمنية، وبالمعاينة والتحريات تبين أن الوفاة نتجت عن اصطدام سيارة أجرة على خط "بنها - ميت العطار" يقودها حدث، بالمجني عليها بمنطقة عزبة الزراعة، حيث سقطت الطفلة أسفل عجلات السيارة.

تبين من شهود العيان، أن قائد السيارة 16 سنة "حدث"، وأنه لا يحمل رخصة قيادة، وأنه فر عقب الحادث مباشرة، حيث كان يسير بسرعة جنونية أدت إلى الحادث، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث والتحفظ على السائق، والتصريح بدفن الجثة.

وكانت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت واقعة مؤسفة كادت أن تنهى حياة طفل، حيث تعرض الطالب يوسف هاني بالصف الأول الإعدادى، بمدرسة ابن رشد الإعدادية بشبرا الخيمة، لحادث عقب خروجه من المدرسة بصحبة زملائه، قامت إحدى السيارات بالتضييق عليهم أثناء سيرهم بجوار ترعة الشرقاوية المماثلة أمام المدرسة، وليتفادى الطفل السيارة وقع بالترعة، فسقط على أحد جانبيه على سيخ حديد أصاب عيناه ووجهه وفر قائد السيارة هاربا .