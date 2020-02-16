الأوبزرفر: تايلاندى يبلغ عن أول جريمة كراهية مرتبطة بكورونا فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن رجل من شرق آسيا تعرض لاعتداء وسرقة عنيفين من قبل مراهقين صاحا عندما شاهداه بـ"فيروس كورونا"، وقالت إن بوات سيلاواتاكون ، وهو مستشار ضرائب يبلغ من العمر 24 عامًا حذر من أن انتشار المرض قد خلق "مناخًا من العنصرية" في المملكة المتحدة.

ويُعتقد أن الهجوم على سيلاواتاكون ، هو أول جريمة كراهية عنيفة مرتبطة بالفيروس يتم الإبلاغ عنها إلى السلطات البريطانية.

يقول سيلاواتاكون إنه كان في طريقه إلى منزله في وقت متأخر بعد الظهر إلى غرب لندن عندما تعرض للهجوم في شارعه المحلي على مرأى ومسمع من عشرات المارة. وأصيب الرجل التايلاندي ، الذي يعمل في المدينة ، بالذهول وهو ينزف من أنفه المكسور بينما سرق أحد المهاجمين سماعات رأسه وقام الآخر بتصوير الهجوم على هاتفه.

وقال لصحيفة الأوبزرفر "كنت قد خرجت للتو من الحافلة في فولهام عندما سمعت صوتًا موجهًا إلي من يساري عبر الشارع". "كنت أضع السماعات التي تعمل على إلغاء الضوضاء وأزلتها لأسمع هذا الصوت، و كان لرجال يصرخون - فيروس كورونا! فيروس كورونا! ها ها ها! في وجهي أثناء تصويري. لم تتح لي الفرصة لأقول أي شيء - "من فضلك توقف" أو "لماذا تفعل هذا؟" - عندما انتزع أحدهم سماعات الرأس من عنقي. "

وقال إن أيا من المراهقين لم يهربا في البداية ولكنهما ظلا يضحكان على سيلاواتاكون. وتابع قائلا "لم يكن الأمر يبدو وكأنه عملية سطو في تلك المرحلة ، فقد شعرت بالبلطجة ، وقليلًا من العبث".

الأمور تصاعدت بسرعة عندما بدأت المطاردة. "بعد حوالي 50 مترًا ، ركضا عبر الطريق وركضت وراء [أحدهم] وأنا أصيح بهما:" لماذا تفعلان هذا؟ "عندما وصلت إلى جزيرة المرور ، استدار ولكمني حتى سقطت على الأرض. كان هناك دماء في كل مكان. "