"اتحاد الصناعات" يتوقع نمو الطباعة الرقمية و650 مطبعة رقمية فى مصر

كتب إسلام سعيد

توقع أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن يشهد قطاع الطباعة الرقمية فى مصر نموا خلال العام الجارى باعتبارها مستقبل صناعة الطباعة فى مصر، والتى تعد أكبر سوق للطباعة الرقمية فى أفريقيا حاليا.

وأوضح خلال المؤتمر الذى تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتنسيق مع غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، للإعلان عن معرض دروبا 2020 المقرر إقامته فى ألمانيا، أن هناك تطورا ملحوظا في تقنية الطباعة الرقمية خلال السنوات الأخيرة من خلال أجهزة ذكية، من حيث أنها تسمح بتصميمات طباعة عالية الجودة ومن حيث التكلفة للشركات وتسمح لها بتقديم خدمات الطباعة حسب الطلب إلى قاعدة عملاء أكبر.

وأشار جابر إلى أنه يعمل في مصر حوالي 7000 مطبعة حاليا من ضمنهم 650 مطبعة رقمية، منوها بأن هناك إتجاه خلال العام الجاري إلى تقنية Inkjet solution ، فى ظل المميزات التى تتيحها من أحبار ملونة عالية الجودة .

وذكر أنه من المتوقع أن تؤثر التطورات الجديدة في تقنيات Inkjet فى أسواق الورق والتغليف، نظرًا لأنه يتم إنشاء ملصقات ذات جودة عالية جدًا من حيث التكلفة وتوفر مزيدًا من الألوان لجذب المستهلكين.

وأكد جابر على أن صناعة الطباعة تعد من القطاعات الهامة التى تخدم مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتي تتضمن الطباعة على المنتجات وطباعة المنشورات الترويجية وطباعة الإعلانات فضلا عن طباعة الكتب الثقافية والمجلات والكتب المدرسية و المستندات .

ولفت إلى مواجهة طباعة الكتب سواء كانت مدرسية أو أى نوع من أنواع الكتب العلمية أو الثقافية تحديات كثيرة فى ظل التطور التكنولوجى، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لن تندثر طباعة الكتب مهما تطورت التكنولوجيا .