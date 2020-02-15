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إقلاع طائرة مصر للطيران الجديدة من مصنع تولوز بفرنسا.. فيديو

السبت، 15 فبراير 2020 02:14 م
إقلاع طائرة مصر للطيران الجديدة من مصنع تولوز بفرنسا.. فيديو مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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أقلعت من مصنع تولوز بفرنسا اليوم السبت، الطائرة الجديدة لمصر للطيران والأولي من طراز الإيرباصA320Neo ، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، لتنضم رسمياً إلى أسطول الشركة خلال ساعات قليلة، وذلك ضمن 8 طائرات من نفس الطراز كانت قد تم التعاقد عليها خلال فعاليات معرض دبي عام 2017.
 
قالت مصادر مطلعة بالشركة، إن وفدا من الشركة قام خلال الأيام الماضية  بإنهاء كافة إجراءات استلام الطائرة الأولي من طراز ايرباص A320neo من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا،حيث ضم الوفد ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، وقام بإنهاء كافة إجراءات المراجعة علي الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها  ،والتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلي الجهات المعنية ، حيث اقلع الوفد بالطائرة من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا ،  علي أن تصل إلي مطار القاهرة الدولي خلال ساعات قليله لتنضم إلي أسطول الشركة.
 
الطائرة الجديدة لمصر للطيران من طراز A320neo، تتميز بسعة معقدية تتراوح ما بين 150  إلى 180 راكبآ ، ومزودة بمحركات الجيل الاخير، وجناحات الجناح الطرفية، توفر استهلاك الوقود بنسبة 15%، كما أن هيكل الطائرة صنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن وبالتالي استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنه سوف يقلل من تكاليف الصيانة.
 
كانت مصر للطيران قد تعاقدت على صفقة تضم 15 طائرة من طراز A320neo، خلال معرض دبى للطيران فى عام 2017، وذلك بنظام الإيجار التشغيلى، وتم مؤخرا خلال عام 2019 فى معرض دبى أيضا، إجراء تعديل على الصفقة، مضمونه تحويل 7 طائرات من صفقة الـ 15 طائرة من طراز A320neo، إلى A321neo والمقرر انضمامهم قريباً إلى أسطول مصر للطيران.
 
وتخطو مصر للطيران، نحو تنفيذ استراتيجية طموحة ورؤية مستقبلية لتطوير أسطولها الجوى، بضم صفقات طائرات جديدة من مختلف الطرازات، حيث استطاعت خلال العام الماضي ضم 6 طائرات جديدة لأسطولها الجوي من طراز الدريملاينر المعروفة بطائرة الأحلام، والتي دعمت بها خطوطها الجوية البعيدة، بالإضافة إلى 8 طائرات من طراز إيرباص A220-300 والتى استعانت بها فى دعم أسطول طيرانها الداخلي "إكسبرس".
 
 
 
 

مصر للطيران

إيرباص

فرنسا

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