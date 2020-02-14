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فوائد السمسم عديدة منها خفض ضغط الدم وتقوية العظام

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:00 ص
فوائد السمسم عديدة منها خفض ضغط الدم وتقوية العظام السمسم
كتبت فاطمة خليل

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فوائد السمسم لا حصر لها، فهو من أفضل البذور الصحية الغنية بالعناصر المفيدة من الفيتامينات والمعادن والزيوت الطبيعية، وغالباً ما يتجاهل الناس تناول هذه البذور الصغيرة، متناسين أنها موجودة بعيدة عن المخبوزات، ويمكنك إضافة هذه البذور الصغيرة إلى نظامك الغذائي، ونتعرف على أهم فوائد السمسم في السطور التالية، وفقاً لموقع "Facty".

فوائد السمسم 3
فوائد السمسم 

فوائد السمسم
 

فوائد السمسم عديدة ومتنوعة وأبرز هذه الفوائد ما يلى:

-انخفاض ضغط الدم

السمسم غنى المغنيسيوم المعروف بتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، فإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فحاول إدخال بذور السمسم في وجباتك، بإضافته على سلطتك أو إفطارك،  تغيير بسيط مثل هذا في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم ويقلل من خطر حدوث مشاكل صحية أكثر حدة.

-يحسن الهضم

تستطيع بذور السمسم تحسين عملية الهضم بشكل كبير بفضل احتوائه على كمية كبيرة من الألياف، مما يساعد على توازن البكتيريا في أمعائك، البكتيريا الجيدة تضعف جدار الأمعاء، كما أن بذور السمسم عند مزجها مع الفواكه والخضروات، سوف تحسن من عمل الجهاز الهضمي.

-تنظيم نسبة السكر في الدم

المغنيسيوم هو معدن شديد الأهمية، فهو مسؤول عن وظائف مثل تنظيم عملية التمثيل الغذائي وتثبيت الحمض النووي، و انخفاض المغنيسيوم يمكن أن يزيد من خطر مرض السكري، وبذور السمسم من أكثر الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، لذا تناول بذور السمسم يمكن أن يساعد في خفض نسبة السكر في الدم وتنظيم مرض السكري.

-تعزيز صحة الجلد

إلى جانب الألياف والمغنيسيوم، تحتوي بذور السمسم على كميات كبيرة من الزنك، هذا المعدن أمر حاسم في تشكيل الكولاجين، الذي يقوي الأنسجة العضلية والشعر والجلد.

إذا كنت تعاني من حب الشباب، فإن محتوى الزنك في بذور السمسم يمكن أن يساعد في التخلص منه، أضف بذور السمسم إلى نظامك الغذائي للحفاظ على بشرتك وشعرك والشعور بصحة جيدة.

-الوقاية من السرطان

تحتوي بذور السمسم على العناصر الغذائية الأساسية التي تظهر أنها تقلل من خطر الإصابة بالسرطانات الشائعة، حيث تحتوي بذور السمسم على مستويات عالية من المغنيسيوم، والتي تعمل أيضًا على مكافحة الأمراض، ودمج بذور السمسم في نمط حياتك قد يساعد في منع سرطان الثدي والرئة والقولون.

-يعزز صحة العظام

يمكن أن يكون الزنك والكالسيوم والفوسفور دفعة قوية لصحة العظام، تساعد هذه المعادن الحيوية في تقوية وإصلاح العظام، يمكن أن يؤدي تناول كميات منخفضة من الكالسيوم إلى هشاشة العظام، ومن خلال دمج بذور السمسم في نظامك الغذائي، فإنك تضمن كمية الكالسيوم التي يحتاجها جسمك.

-تقليل الالتهابات

جنبا إلى جنب مع تعزيز صحة العظام، فإن بذور السمسم يمكن أن تقلل من أعراض التهاب المفاصل، حيث أن بذور السمسم غنية بالنحاس، مما يساعد على تقليل الالتهاب، بما أن جسمك لا يستطيع صنع النحاس بمفرده، فإن المعدن يحتاج إلى أن يأتي من مصادر غذائية مثل بذور السمسم الصغيرة.

-تحسين وظيفة التمثيل الغذائي

تحتوي بذور السمسم على كميات كبيرة من البروتين، والتي يتم تكسيرها واستخدامها لتحسين مستويات القوة والطاقة الكلية وتعزيز وظيفة التمثيل الغذائي، فإذا كنت تشعر بالتعب فحاول إضافة بعض بذور السمسم إلى الوجبة التالية لزيادة مستويات الطاقة لديك؛ إنها اختيار أكثر صحة من مشروبات الطاقة.

-تحسين التنفس

المغنيسيوم في بذور السمسم لا ينظم نسبة السكر فحسب، بل يحسن أيضًا وظائف الرئة ويعزز الجهاز التنفسي الصحي، حيث يعاني الكثير من المصابين بالربو من نقص في المغنيسيوم، كما أن زيادته عن طريق إضافة بذور السمسم إلى الوجبات الخفيفة والسلطات يمكن أن يقلل من خطر حدوث أي نوبة ربو.

-يخفض مستويات الكولسترول الضار

تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من "فيتوستيرول" التي يمكن أن تقلل من مستويات الكوليسترول السيئة في الجسم، وانخفاض الكوليسترول يعني انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية، إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم، فإن إضافة بذور السمسم سيساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

فوائد السمسم 11
فوائد السمسم 
 
فوائد السمسم 2
السمسم

 


فوائد السمسم

السمسم

فوائد بذور السمسم

بذور السمسم

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