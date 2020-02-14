"الصحة" تكشف الفرق بين الشخص المصاب بكورونا والحامل للفيروس

كشف قطاع الطب الوبائي بوزارة الصحة الفرق بين الشخص المصاب بفيروس الكورونا والشخص الحامل للفيروس، حيث إن الشخص المصاب بالمرض يكون عليه أعراض المرض مثل ارتفاع فى درجة الحرارة أكثر من 38 درجة وعطس ورشح وكحة، بينما الشخص الحامل للفيروس كورونا يكون لديه الفيروس وليس معدى ولا تظهر عليه الأعراض.

وقالت مصادر بالحجر الصحى بمطروح لـ"اليوم السابع" إن الراكب الأجنبى حامل فيروس كورونا بصحة جيدة تمامًا ولم تظهر عليه أعراض للمرض، ويتلقى الرعاية الصحية جيدًا ولا يعانى من أى أمراض مزمنة أو معدية أخرى.

وأضافت أن الشخص الحامل للفيروس فى آواخر الثلاثينيات ويتمتع ببنيان عضلي وقوة بدنية على أعلى مستوى.