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إصابة هندى ثالث على سفينة "دايموند برينسيس" بفيروس كورونا

الجمعة، 14 فبراير 2020 01:39 م
إصابة هندى ثالث على سفينة "دايموند برينسيس" بفيروس كورونا صورة أرشيفية
نيودلهى أ ش أ

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ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا من الهنود على متن السفينة السياحية البريطانية المعروفة باسم "دايموند برينسيس" إلى ثلاثة أشخاص.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن اختبارات الفحوصات الطبية لفيروس كورونا جاءت إيجابية لشخص ثالث هندي على متن السفينة الخاضعة لحجر صحى وراسية قبالة السواحل اليابانية.

وأفادت السفارة الهندية لدى /طوكيو/ أنها على اتصال مع المصابين الثلاثة وأنهم يرقدون في حالة صحية وصفتها بـ "المستقرة" وفي تحسن.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت الخميس الماضى، أنها سوف تسمح للركاب المسنين الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة، على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة فى اليابان، بالنزول من على متن السفينة قبل الموعد المحدد، وذلك فى حال جاءت نتائج اختباراتهم بفيروس "كورونا" سلبية.

وكان قد تم وضع السفينة قيد الحجر الصحى لمدة أسبوعين بعد أن تفشى بها فيروس كورونا، وذلك لدى وصولها إلى مدينة يوكوهاما اليابانية في الثالث من الشهر الجارى.

وأضافت الحكومة اليابانية - بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - أنه تم تأكيد إصابة 44 شخصا آخرين على متن السفينة بالفيروس؛ الذي تفشى من داخل مدينة ووهان الصينية، فمن بين إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل اليابان البالغة 247 حالة، توجد 218 حالة إصابة داخل السفينة من بين الركاب وطاقم عمل السفينة.

من جانبه، قال وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو - في تصريحات للصحفيين - أنه قد يتم السماح لنحو 200 من ركاب السفينة؛ الذين يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر، بالنزول من على متنها بحلول غد الجمعة، وذلك بناء على رغباتهم وحالاتهم الصحية.

وسوف يبقى أولئك الذين سيسمح لهم بالخروج من السفينة داخل منشآت جهزتها الحكومة، لحين انتهاء مدة عزلهم يوم الأربعاء القادم.

من جانبها طمأنت السفارة الروسية لدى اليابان، اليوم الخميس، المواطنين الروس بعدم وجود أى مواطن روسى بين المصابين بفيروس "كورونا المستجد" على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة فى اليابان، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم " .

 


كورونا

فيروس كورونا

دايموند

سفينة

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