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أمين عام رابطة العالم الإسلامى: الأوقاف المصرية مدرسة في تجديد الخطاب الدينى

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:45 م
أمين عام رابطة العالم الإسلامى: الأوقاف المصرية مدرسة في تجديد الخطاب الدينى وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أشاد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي ، أمين عام رابطة العالم الإسلامي بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر المستنير وروح التسامح الديني والإنساني ، وفي تصحيح المفاهيم الخاطئى.
 
ووصف العيسى، الأوقاف بأنها مدرسة في تجديد الخطاب الديني نلمس إضاءتها في مصر ومشاركتها خارج مصر ، وأنها تقوم بجهد استثنائي ومتميز يقوده الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري بدأب وقوة وفكر مستنير ، مشيدا بأوجه التعاون والتنسيق بين رابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية.                                  
 
 
من جانبها ثمنت وزارة الأوقاف المصرية، فى بيان مشترك، التصريحات النبيلة الصادرة من الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسي ، وبالقرار العظيم الذي اتخذته الرابطة بالإجماع في اجتماعها الأخير بمكة المكرمة بشأن إدانة التدخل التركي السافر في الشأن الليبي ومطالبتها للمجتمع الدولي بكبح جماع هذا التدخل التركي وإلزامه بقرارات الشرعية الدولية، حيث أكد الأمين العام للرابطة أن رفض مجلس الرابطة بكل قياداته وعلمائه ومفكريه وقاماته العلمية والدينية للتدخل التركي في ليبيا خطوة عملية من علماء الأمة الذين هم بمثابة برلمان الرابطة ولهم تأثير كبير في العالم الإسلامي لما لهم من ثقل علمي ومكانة دينية مرموقة . 
 
ووزارة الأوقاف المصرية إذ تثمن هذه المواقف النبيلة للرابطة و أمينها العام المحترم تتمنى لها وللأمين العام كل التوفيق ، مؤكدة على عمق الروابط القوية المتينة بين جناحي الأمة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للدولتين الشقيقتين ، ولا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تحتم أقصى درجات التعاون بما يحقق صالح الشعبين الشقيقين واستقرار المنطقة ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ويسهم بقوة في تحقيق الأمن والسلام العالمى.
 
 

وزاره الاوقاف

رابطه العالم الاسلامى

التدخل التركى

الشان الليبى

وثيقه مكه المكرمه

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