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أفغانستان: مقتل 21 شخصًا فى سلسلة انهيارات جليدية خلال الأيام الماضية

الجمعة، 14 فبراير 2020 09:47 ص
أفغانستان: مقتل 21 شخصًا فى سلسلة انهيارات جليدية خلال الأيام الماضية صورة أرشيفية
كابول أ ش أ

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 أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الجمعة مقتل 21 شخصًا على الأقل فى سلسلة من الانهيارات الجليدية وقعت على مدار الأيام الماضية فى ولاية "دايكندي" وسط البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية أحمد تميم عزيمى - فى تصريح نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إنه وقع انهيار جليدى أمس الخميس حيث أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص وفقدان 7 أخرين.

وأضاف عزيمى أن الضحايا الـ21 ينتمون إلى عائلتين، موضحا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية للعثور على المفقودين ومساعدة الضحايا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الضحايا بسبب ظروف الطقس البارد التى تعوق جهود الإنقاذ.

يذكر أن الانهيارات الجليدية أسفرت عن دمار 50 منزلا على الأقل فى الولاية، كما تم غلق أغلب الطرق السريعة لمدة أسابيع، خشية حدوث المزيد منها بسبب تساقط الثلوج بشكل كثيف.

جدير بالذكر أن فيلق العمليات الخاصة في أفغانستان أعلن عن مقتل وإصابة 30 مسلحا فى هجمات على خمسة أقاليم أفغانية، وأوضح الفيلق - فى بيان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الخميس، أنه تم شن غارة جوية على منطقة نهر السراج بإقليم هيلمند الأفغاني ، مما أسفر عن مقتل 7 مسلحين، وأضاف البيان أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية قتلت أربعة مسلحين وأصابت 7 آخرين بجروح خلال عملية مشتركة شنتها على منطقة شهار بولاك بإقليم بلخ.

 

وأسفرت غارات جوية على منطقة بوشت-إي رود بإقليم فراه عن مقتل أربعة مسلحين آخرين وتدمير مركبة.

 

كما جاء بالبيان أن قوات الأمن ردت على هجوم على منطقة ألنغار بإقليم لغمان الأفغاني، مما تسبب في مقتل مسلحين اثنين وإصابة أربعة آخرين... هذا إلى جانب مقتل مسلح وإصابة آخر على يد قوات الأمن الأفغانية أثناء التصدي لهجوم على منطقة شاه ولي كوت بإقليم قندهار الأفغاني.

من جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية على هذه الهجمات حتى الآن.

 


أفغانستان

مقتل 21 شخصًا

سلسلة انهيارات جليدية

كابول

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