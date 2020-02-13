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وزير البترول يشهد توقيع عقد إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الارز

الخميس، 13 فبراير 2020 10:32 ص
وزير البترول يشهد توقيع عقد إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الارز وزير البترول يشهد توقيع عقد انشاء المشروع
كتبت - مروة الغول

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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس 2020 التوقيع علي عقد إنشاء مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة بتروجت المقاول العام للمشروع، كما شهد الوزير توقيع اتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الاخشاب وشركة سيمبلكامب الالمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع.
 
قام بالتوقيع كل من  المهندسة عزة سري رئيس شركة تكنولوجيا الاخشاب والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، بالاضافة إلي جاجورجان فيليبس  مدير عام  شركة سيمبلكامب الالمانية. 
 
وأوضح المهندس طارق الملا أن هذا المشروع يعد من اهم المشروعات التي تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذها ضمن خطتها  للتوسع في صناعة البتروكيماويات التي تستهدف اقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير خامات ومدخلات انتاج رئيسية للعديد من للصناعات بالسوق المحلي . 
 
وأضاف أن المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 210 ملايين يورو يعد ايضا احد الحلول الفاعلة التي تطبقها وزارة البترول  لدعم جهود الدولة في تحويل قش الارز من احد التحديات البيئية نتيجه حرقه إلي فرصة  للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محليا، وهو ما يعمل هذا المشروع علي تحقيقه.
 
ويضم المشروع الجديد مصنعا لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ( MDF) بواسطة قش الارز  بطاقة انتاجية ٢٠٥ ألف متر مربع سنويا طبقا لأحدث المواصفات الاوروبية وباستخدام تكنولوجيا سيمبل كامب الالمانية المتطورة في التصنيع، ويوفر المشروع بذلك منتج محلي عالي الجودة تستخدمه وتحتاجه العديد من الصناعات والمجالات مثل الاثاث ومواد البناء والديكور . 
 
ويقام المشروع برأسمال مصرى بالكامل من قطاع البترول وتشمل الجهات المساهمة فيه كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للبترول و شركة سيدبك وشركة بتروجت.

البترول

قش الأرز

البتروكيماويات

الألواح الخشبية

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