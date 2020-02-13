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قوافل متكاملة لجامعة المنوفية بالقرى للتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 13 فبراير 2020 11:30 ص
قوافل متكاملة لجامعة المنوفية بالقرى للتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا محاضرة توعية حول مخاطر فيروس كورونا
المنوفية - محمود شاكر

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نظمت جامعة المنوفية عددًا من القوافل التوعوية إلى القرى للتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا وطرق انتقاله من الحيوان للإنسان ومن الإنسان للإنسان وأعراض الإصابة وطرق تجنبها.

وشاركت كلية الطب البيطري في قافلة توعوية وإرشادية للأهالي حول طرق انتقال الفيروس من الحيوان للإنسان بقرية شبرا بخوم وتعريف المواطنين بنوعية الفيروس لكونه فيروس ينتقل بالدرجة الأولى من الاختلاط بالحيوانات في المزارع والأسواق وتبدأ الأعراض بزكام خفيف لتصل إلى أعراض سريرية تصيب الرئتين وتؤدي إلى قصور متعدد الأجهزة مثل متلازمة الشرق الأوسط والمتلازمة التنفسية.

كما توجهت قافلة في كلية التمريض إلى المدرسة التجريبية بسرس الليان للتوعية الطلاب بطرق الإصابة والوقاية، والأعراض الأكثر انتشارا للفيروس والتي تشبه نزلات البرد الشديدة، وهذا الفيروس يتسبب في  الإصابة بالأمراض التنفسية الخطيرة ومنها سيلان في الأنف و الصداع و السعال و التهاب الحلق وارتفاع درجة حرارة الجسم و الشعور بالإعياء و التعب العام و يتسبب في الإصابة بالالتهاب الرئوي و صعوبة في التنفس وفي العديد من الحالات يتسبب في الوفاة أو التعرض للفشل الكلوي وهناك العديد من طرق الوقاية الخاصة بفيروس كورونا، ومنها تغطية الفم والأنف بالكمامات أو المنديل وهذا يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالفيروس و تجنب الاتصال المباشر مع الآخرين بشكل دائم و تنطيف و تعقيم الأشياء التي تلمسها و الأسطح والغسل الجيد لليدين.

القوافل برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد القاصد نائب الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في فعاليات القوافل من كلية الطب البيطري الدكتور السيد مصطفى وكيل الكلية، والدكتورة آمال شحاتة وكيل كلية التمريض والدكتورة أمل العباسي والدكتورة جيهان السيد من كلية التمريض.

 

 

 


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