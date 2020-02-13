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ضبط 20 مصنعا لتخلصهم غير الآمن من المخلفات الخطرة

الخميس، 13 فبراير 2020 01:00 م
ضبط 20 مصنعا لتخلصهم غير الآمن من المخلفات الخطرة تلوث-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت الحملات برئاسة اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية عن ضبط (9 مصانع- 3 محال أعلاف–سيارتين) بنطاق محافظتى الإسماعيلية والفيوم بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.
 
وأثمرت الجهود عن ضبط (8 صيدليات بيطرية) بنطاق محافظة القليوبية لعدم وجود ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية – عدم وجود طبيب مسئول – وجود أدوية مجهولة المصدر وبدون بيانات.
 
وتمكنت الحملات في مجال حماية البيئة والصحة العامة  من ضبط (21) سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، فضلاً عن ضبط (12) مخالفة (مكمورة فحم، مدخنة) بنطاق محافظتى القليوبية والفيوم– لعدم إلتزامها بالمساحات المقررة من الجهات المعنية فيما يتعلق بالتشوينات ووحدة معالجة متوقفة أثناء المرور وإنبعاث أدخنة كثيفة .
 
ونجحت الحملات فى ضبط (20) مصنع بنطاق محافظتى "الجيزة والفيوم" لإرتكابهم عدة مخالفات، أبرزها "سوء بيئة العمل، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، عدم إكتمال سجل الحالة البيئية ، عدم إكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة، عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية ، التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة، زيادة نسبة الضوضاء، عدم إكتمال سجل الحالة البيئية، عدم وجود سجل الحالة البيئية أو موافقة الجهات المختصة".
 
وتمكنت الحملات من ضبط (71) قضية " غزل مخالف – جوابى صيد مخالفة – مركب صيد بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون الصيد ، بنطاق محافظتى القليوبية والفيوم .
 
وأثمرت الجهود فى مجال الملاحة الداخلية عن ضبط قضية (انتهاء التراخيص الملاحية) بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

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