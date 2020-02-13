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تجديد حبس المتهمين بالسطو على محطة صرف بطوخ 15 يوماً

الخميس، 13 فبراير 2020 02:22 م
تجديد حبس المتهمين بالسطو على محطة صرف بطوخ 15 يوماً حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية حبس 4 عاطلين، 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامهما بالسطو المسلح علي محطة صرف صحي بدائرة مركز طوخ وسرقتها بعد تكبيل العاملين بيها بالحبال والاستيلاء على كابل كهربائى نحاس وعدد من البطاريات.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من العاملين بمحطة الصرف الصحى بقرية الصالحية التابعة لدائرة المركز، بقيام 4 ملثمين بالسطو عليهم ليلا، وسرقة المحطة، حيث تبين سرقة 4 بطاريات، وكابل كهربائى وفروا هاربين تحرر عن ذلك المحضر رقم 2482 جنح المركز.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث وتم تحديد المتهمين وتمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط المتهمين وهم "عطية.ا"، و"عزت.ا"، و"أنور.ا"، و"سعيد.م" وجميعهم مقيمون بزفتي محافظة الغربية، واعترف المتهمين بارتكابهم الواقعة وتم ضبط عدد من البطاريات المسروقة معهم وتم التحفظ على المتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، جدد قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية، تجديد حبس عاطل ونجار 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة السطو المسلح على مسئول خزينة شركة المياه بالقناطر، ومشرف تحصيل خلال توجههما للبنك لإيداع مبالغ مالية، حيث استولى المتهمان على 275 ألف جنيه منهما، وفرا هاربين ونجحت أجهزة الأمن فى تحديدهما وضبطهما بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث القناطر الخيرية، بلاغا من مسئول خزينة الشئون التجارية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبيه (مركز خدمة العملاء فرع القناطر) شلقان ومشرف تحصيل بذات الشركة، أنهما حال توجههما وبحوزتهما مبلغ مالى وقدرة ( 273.520 ) ألف جنيه داخل حقيبة يد من أموال الشركة لإيداعهما بأحد البنوك، اعترض طريقهما شخصان أحدهما يحمل سلاحا ناريا قام بتهديدهما واستوليا على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى ولاذا بالفرار. 

وأخطرت الأجهزة الأمنية وتشكل فريق بحث وتمكن ضباط المباحث من التوصل إلى معلومات مفادها أن مرتكبى الواقعة هم كل من "خ ج ت" 39 سنة عاطل ومقيم أبو الغيط دائرة المركز و"ع ف م" 55 سنة نجار ومقيم الخرقانية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وأقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين، جرى بإرشاد المتهمين ضبط السلاح النارى المستخدم، وكذا مبلغ مالى 220.500 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه، وقيامهما بإنفاق باقى المبلغ على ملذاتهما وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

 

 

 


اخبار المحافظات

القليوبية

محافظة القليويية

سطو مسلح

سرقة

الصرف الصحي

طوخ

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