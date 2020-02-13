الصين تقيل مدير مكتبها لشئون هونج كونج ومكاو

رويترز

أعلنت الصين اليوم الخميس، أنها ستقيل مدير مكتبها الذى يشرف على شئون هونج كونج، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى المدينة التى تسيطر عليها بكين. وقالت وزارة الموارد البشرية إن تشانج شياو مينج سيقال من منصبه مديرا لمكتب شؤون هونج كونج ومكاو وسيحل محله شيا باولونج (67 عاما) وهو نائب رئيس المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى.

وكانت قد أعلنت فى وقت سابق أنها أقالت مدير مكتب الاتصال فى هونج كونج وانج تشى مين، وجاءت الخطوة مع الاحتجاجات المستمرة فى هونج كونج وهى احتجاجات شابها العنف فى بعض الأحيان، وفى العادة تتم الاتصالات بين بكين وهونج كونج عبر هيئة حكومية صينية، هى مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية الصينية فى هونج كونج.

ووانج هو أكبر مسئول سياسى من البر الرئيسى الصينى فى هونج كونج.