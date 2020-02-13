اعراض مرض باركنسون على البشرة

كتبت إيناس البنا

مرض باركنسون هو حالة عصبية تقدمية تسبب مشاكل في الدماغ، والتداخل مع الدوبامين الكيميائي يؤدي إلى ظهور الأعراض، ولكن هل توجد علاقة بين مرض باركنسون ووجود علامات على البشرة.

يحدث مرض الشلل الرعاش عند موت الخلايا العصبية داخل الدماغ، وهذا يؤدي إلى مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الدوبامين ويؤثر على الحركات.

أعراض مرض باركنسون الرئيسية



هناك ثلاثة أعراض رئيسية لمرض باركنسون هي: الهزات ، وبطء الحركة، وتصلب العضلات، هذه هي الأعراض الحركية، مع أعراض أخرى تشمل: السقوط والدوار ، التجمد وتشنجات العضلات، ولكن مرض باركنسون يعرض أيضًا أعراضًا غير حركية، والتي يمكن أن تشمل مشاكل في الجلد.

علاقة نوع البشرة بمرض باركنسون



ذكرت منظمة باركينسون الخيرية في المملكة المتحدة، أن المصابين بمرض باركنسون يمكن أن يعانون من البشرة الدهنية.

حيث يحتوي الجلد على غدد تنتج مادة دهنية تسمى الزهم والتي تحافظ على نضرة البشرة، وعندما ينتج الأشخاص الذين لديهم باركنسون الزهم الزائد ، تسمى الحالة الزهم، وهذا يعني أن الجلد، وخاصة الوجه وفروة الرأس، يصبح دهنيًا ولامعًا.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرض باركنسون، توصي الجمعية باستخدام صابون لطيف، أو منظف، بالإضافة إلى الماء ، لغسل الوجه وفروة الرأس.

ومن الأفضل تجنب منتجات مستحضرات التجميل التي تحتوي على الكحول ، أو التي من المحتمل أن تهيج جلدك، بالإضافة إلى ذلك ، هناك مشاكل جلدية أخرى قد تكشف عن إصابتك بالشلل الرعاش.

أولاً يعاني مرضى الشلل الرعاش من التهاب الجلد الدهني:



وهو عندما تصبح مناطق الجلد التي تحتوي على الكثير من الغدد الدهنية (مثل فروة الرأس والجبهة والصدر) حمراء وحكة ومؤلمة، ويمكن أن يتقشر الجلد أيضًا، وقد يصاب بالقشور السميكة، وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن يحدث طفح جلدى.

ثانياً يعاني الأشخاص المصابون بالشلل الرعاش من مشاكل في نظامهم العصبي:



على وجه التحديد ، يمكن أن يسبب هذا زيادة في التعرق، والمعروفة باسم فرط التعرق، وذلك نظرًا لأن المصابين بداء باركنسون قد يكون لديهم شعور منخفض بالرائحة، فقد يكونون غير مدركين لمدى التعرق.

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى غير الحركية لمرض باركنسون الألم والتعب وانخفاض ضغط الدم ومشاكل النطق ومشاكل العين.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أيضًا تجربة مجموعة من مشكلات الصحة العقلية إلى جانب الأعراض الجسدية، مثل مشاكل الصحة العقلية التي تميل إلى أن تكون مشاكل في الذاكرة والتفكير خفيفة ، وكذلك الخرف، ومما يدعو إلى القلق ، أن القلق والاكتئاب قد يحدثان أيضًا ، وحتى الهلوسة والأوهام.