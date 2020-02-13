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أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم فى النمو

الخميس، 13 فبراير 2020 10:12 م
أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم فى النمو الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد حسن

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شهد اليوم الجمعة 13-2-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها، لقاء وزير البترول بمدير عام المشروعات بشركة أرامكو ورئيس انيرجين اليونانية، وأيضا نفى ما قالته رويترز بشأن حصول شركة كندية على رخصة التنقيب عن الذهب بمصر، وأيضا التغيرات التي أجرتها في بعض المناصب والهيئات في وزارة الصناعة، وكذلك استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه.

 

وزير البترول يلتقي مدير عام المشروعات بارامكو ورئيس انيرجين اليونانية

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، فهد العمارى مدير عام المشروعات بشركة أرامكو السعودية والوفد المرافق على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس 2020".

مصدر بالبترول ينفى رويترز بشأن حصول شركة كندية على رخصة التنقيب عن الذهب بمصر

نفى مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية، ما نشرته وكالة "رويتزر" حول حصول شركة أتون ريسورسز الكندية لاستخراج الذهب، على رخصة التعدين والتنقيب عن الذهب فى مصر.

نيفين جامع تجرى تغييرات عاصفة ببعض المناصب والهيئات في وزارة الصناعة

منذ توليها حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، تسعى نيفين جامع بكل قوة لتحسين أداء جميع الهيئات والمصالح الحكومية التابعة للوزارة، إضافة إلى تحسين أداء مكتب الوزير، ليكون فى خدمة المجتمع الصناعى والتصديرى، بهدف تحقيق طفرة في أداء القطاعات المختلفة، عن طريق دعم بعض المناصب في الوزارة بدماء جديدة، وإبعاد المسئولين غير الجادين.

انخفاض سعر الدولار 3 قروش أمام الجنيه فى نهاية التعاملات ليسجل 15.64 جنيه

تراجع سعر صرف الدولار اليوم الخميس 13-2-2020 ، فى نهاية التعاملات البنكية، بنحو 3  قروش، حيث سجل 15.64 جنيه للشراء مقابل مقابل 15.67 جنيه، أمس.

صندوق النقد الدولى: الصين ستتعافى سريعا من تداعيات فيروس كورونا

توقعت مديرة صندوق النقد الدولى كريستينا جورجيفا تعافى الاقتصاد الصينى سريعا من أزمة فيروس كورونا، على الرغم من حالة عدم اليقين التى تحيط بثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

وزير المالية :مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم فى النمو

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى والتطور الجوهرى الذى أحدثته الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وساهم بقوة فى استعادة مكانة مصر كقبلة للاستثمارات الأجنبية.

الإحصاء: 4.54 % إرتفاع قيمة صادرات المنتجات البترولية خلال عام 2019

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان قيمة إجمالى صادرات جمهورية مصر العربية من المنتجات البترولية  بلغت نحو  4907 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 4694 مليون دولارخلال عام 2018 بنسبة إرتفاع  قيمته 4.54%.

قطاع الإسكان يستعرض استراتيجية تحقيق آمال المواطن فى الحصول على السكن المناسب

استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، استراتيجية الإسكان فى مصر، والتى تم إعدادها بالتعاون بين قطاع الإسكان والمرافق، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأهمية تلك الاستراتيجية فى تحديد رؤية الدولة بقطاع الإسكان، وتحديد أطر السياسات بما يعالج مشاكل الإسكان الحالية، ويحقق آمال المواطن المصري فى الحصول على السكن المناسب.


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