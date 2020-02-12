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30 ألف طالب وطالبة بجامعة القاهرة ينهون امتحانات التعليم المدمج

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:13 م
30 ألف طالب وطالبة بجامعة القاهرة ينهون امتحانات التعليم المدمج جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أنهت جامعة القاهرة أمس الثلاثاء، امتحانات التعليم المفتوح والتعليم المدمج للفصل الدراسى الأول دور يناير 2020، التى بدأت يوم الأحد الموافق 26 يناير الماضى، وشهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات أثرت على سيرها.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن الجامعة إن امتحانات دور يناير 2020 للتعليم المفتوح والمدمج قد أداها نحو 20 ألف طالب وطالبة من الذين لم يتموا دراستهم بنظام التعليم المفتوح القديم، إلى جانب 10 آلاف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، مشيرًا إلى أن الامتحانات اقيمت وسط إجراءات مُشددة وفق الضوابط القانونية الخاصة بالامتحانات، وبإشراف كامل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن قاعات الامتحانات تم تزويدها بكاميرات لمتابعة الامتحانات مباشرة من القاهرة، وتم تحقيق أعلى قدر من الانضباط داخل اللجان، موكدًا أنه تم توفير المناخ الملائم للممتحنين، وبخاصة من ذوي القدرات الخاصة، وتذليل كافة العقبات أمامهم، كما تم توفير سيارات الإسعاف بالقرب من مقر الامتحانات.
 
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التى تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة فى نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدى الذى يضم المحاضرات التقليدية، والتعلم الإلكترونى عن طريق الإنترنت.
 
من جانبه، قال الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز التعليم المدمج، إن الامتحانات تم وضعها -وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة- ما بين أسئلة  بنظام البابل شيت وأسئلة مقالية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعلم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها، وذلك فيما يتعلق بتحقيق مواصفات الخريج وفق أحدث سبل التدريس والتقويم.

 


اخبار مصر

التعليم المدمج

اخبار مصرية

جامعة القاهرة

محمد الخشت

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