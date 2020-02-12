وقبل أيام قُتل 5 جنود أتراك في قصف مدفعي للجيش السوري على نقطة مراقبة تركية في مطار "تفتناز" العسكرى.

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية سورية باستمرار دخول الأرتال العسكرية التركية إلى الأراضى السورية، حيث دخل رتلان صباح اليوم من معبر كفر لوسين باتجاه الأراضي السورية.

وأضافت المصادر، أن الأرتال توجهت نحو ريف حلب الغربى وأنشأت نقطة عسكرية جديدة على طريق الأتارب، مبينة أن الرتلين العسكريين ضما قرابة 100 آلية عسكرية منها دبابات ومدرعات وناقلات جند. 