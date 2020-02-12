سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى تطورات مفاوضات سد النهضة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:24 ص
شكرى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى تطورات مفاوضات سد النهضة سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى سامح شكري وزير الخارجية، خلال تواجده بواشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة، روبرت اوبراين مستشار الأمن القومي الامريكي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
 
أكد شكري واوبراين خلال المقابلة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط، وبشكل أخص الأزمة السورية والوضع في ليبيا بما في ذلك ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا ومنها إلى دول الساحل والصحراء وبما يدعو إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية والقضاء التام على ظاهرة الإرهاب.
 
 
 
كما تم استعراض تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل الى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث.
 
 

سد النهضة

سامح شكرى

مفاوضات سد النهضة

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
20 حقا مكتسبا لذوى الهمم فى قانون الإعاقة الجديد.. اعرف التفاصيل

20 حقا مكتسبا لذوى الهمم فى قانون الإعاقة الجديد.. اعرف التفاصيل

التعليم: تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل إبريل المقبل

التعليم: تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل إبريل المقبل

جامعة عين شمس: توزيع بوسترات تعريفية بـفيروس كورونا وطرق الوقاية.. صور

جامعة عين شمس: توزيع بوسترات تعريفية بـفيروس كورونا وطرق الوقاية.. صور

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 حالة

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 حالة

صدق أو لا تصدق.. أعداد المصريين ترتفع 407 نسمة فى أقل من 24 ساعة

صدق أو لا تصدق.. أعداد المصريين ترتفع 407 نسمة فى أقل من 24 ساعة

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة