شكرى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى تطورات مفاوضات سد النهضة

كتب أحمد جمعة

التقى سامح شكري وزير الخارجية، خلال تواجده بواشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة، روبرت اوبراين مستشار الأمن القومي الامريكي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

أكد شكري واوبراين خلال المقابلة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط، وبشكل أخص الأزمة السورية والوضع في ليبيا بما في ذلك ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا ومنها إلى دول الساحل والصحراء وبما يدعو إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية والقضاء التام على ظاهرة الإرهاب.

كما تم استعراض تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة وسعي الإدارة الأمريكية للتوصل الى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث.