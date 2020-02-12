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التعليم العالى: قرار جمهورى بتعيين عميد جديد لطب عين شمس

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:01 م
التعليم العالى: قرار جمهورى بتعيين عميد جديد لطب عين شمس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور أشرف عمر محمود على، عميدًا لكلية الطب جامعة عين شمس.

على جانب آخر كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تلقى  تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول مهرجان المنصورة الرقمى الأول للمواهب خلال الفترة من 15 فبراير الجارى حتى 1 أبريل المقبل، وتنظمه جامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب.

ينظم مهرجان المنصورة الرقمى الأول للمواهب، مسابقات بين الطلاب فى مجال الفنون التشكيلية ومجالات التصوير الفوتوغرافي خاصة تصوير المعالم الأثرية، والفنون التشكيلية والغناء والعزف الفردى والإنشاد الدينى وتلاوة القرآن الكريم والترانيم والقصة القصيرة والرواية والشعر ( عامية وفصحى) والبحث المقالى والأفلام القصيرة.

ويتم تسجيل الكود الموجود بالإعلان للتعرف على الشروط وطريقة التسجيل ومراحل التسابق، وأيضًا الجوائز، كما يمكن زيارة الموقع الإلكترونى http://talent.mans.edu.eg/ للاشتراك فى المهرجان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية، أن المهرجان يعد نشاطًا طلابيًا رقميًا غير تقليدى ويعد الأول من نوعه بالجامعات المصرية، وهو نشاط يجمع بين الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، ويعمل على تنمية الإبداع الطلابى، من خلال إتاحة الفرصة للأعمال الفنية الطلابية؛ لإظهار أفضل المواهب في المجالات المختلفة وعرضها من خلال إطلاق الموقع الإلكترونى كمنصة إبداعية للطلاب؛ لعرض مواهبهم في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن تنظيم مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب، يأتي في إطار التحول الرقمي لمختلف الخدمات الطلابية التي تُقدمها الجامعة، ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى إنشطة طلابية إبداعية لخلق روح التنافس والإبداع بين الطلاب.
 
 


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جامعة عين شمس

طب عين شمس

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قرار جمهورى

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