أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة في مقدمتها تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية الذى أكد أن الجنيه المصرى من أفضل العملات أداء، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزى بالاستمرار في إجراءات الحفاظ على الاستقرار النقدى، وآخر استعدادات الزمالك لمواجهة الترجي في السوبر الأفريقي.



وفيما يلى موجز أخبار مصر

السيسى يتابع مع محافظ البنك المركزى إجراءات الحفاظ على الاستقرار النقدى.. ويوجه باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية وخفض الدين العام والحد من التضخم.. ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف أعبائهم

وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمصرفى، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة العمل على خفض الدين العام والحد من التضخم، مؤكداً ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجاً والتخفيف من أعبائهم، بالتوازى مع شبكات الحماية الاجتماعية.







بلومبرج: الجنيه المصرى أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".



"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

توقع تقرير صادر عن مؤسسة "دويتشه بنك" أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و 5.9% في السنتين الماليتين 2020 و 2021 ، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص.







أبرز 15 قرارا للحكومة.. تعديلات في قانون مكافحة غسل الأموال.. وأجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات.. وطرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.







وزير التعليم: لن يتم طباعة كتب ورقية للثانوى العام لوجود التابلت مع الطلاب

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم طباعة الكتاب الورقى لطلاب الثانوى العام فى السنوات القادمة، قائلا: كل الطلبة هيكون معاهم التابلت، جاء ذلك فى فيديو نشره الدكتور طارق شوقى لشرح آلية الدخول على بنك المعرفة وتصفح المحتوى الرقمى ومصادر التعلم المتنوعة.



التموين تجدد طلبها لأصحاب البطاقات بتسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المناشدة للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بالدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول الخاص بهم وذلك لخدمة المستفيدين من منظومة الدعم، حيث سيتيح هذا الرقم تمكين الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع .







الكشف عن 83 مقبرة أثرية بمنطقة آثار كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن 83 مقبرة أثناء أعمال الحفر الأثرى بمنطقة أم الخلجان بمحافظة الدقهلية، وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن ثمانين 80 مقبرة منها ترجع إلى فترة النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد والمعروفة باسم حضارة بوتو أو مصر السفلى، واتخذت شكل حفر بيضاوية قطعت فى طبقة الجزيرة الرملية، بداخلها دفنات فى وضع القرفصاء، وعثر مع هذه الدفنات على أثاث جنائزى.







نقابة المحامين تعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخاباتها

أعلنت النقابة العامة للمحامين، الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،على منصب نقيب المحامين و أعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد ما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.



إديسون الإيطالية تبدأ عمليات حفر استكشافية للغاز فى مصر

قال ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذى لشركة إنرجين المستحوذة على أصول شركة إديسون الإيطالية، اليوم الأربعاء إن مجموعة الطاقة الإيطالية إديسون بدأت حفر بئر استكشافية فى منطقة مياه عميقة فى مصر. ليست بعيدة عن حقول الغاز العملاقة الأخرى فى شرق البحر المتوسط.



الآلاف يشيعون جثمان الشهيد مصطفى عبيدو بمسقط رأسه في منشأة القناطر بالجيزة.. قيادات عسكرية ومندوبو رئيس الجمهورية ووزير الدفاع يتلقون العزاء.. وعلم مصر والزغاريد في وداع البطل إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

شيع الآلاف ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد البطل العميد أركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، بمسقط رأسه في قرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر، في الجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ونائب محافظ الجيزة وقيادات المحافظة .







فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

كشف مصدر مسئول، عن تقدم شركة فودافون مصر، اليوم الأربعاء، بطلب إلى جهاز حماية المنافسة، لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر"، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لشراء 55% من حصتها في فودافون مصر.



رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" لمدة 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيا بين كل من مصر والكاف؛ ووقعها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.







توصية برلمانية بإعادة الأرامل والمطلقات المحذوفين من "تكافل وكرامة".. وصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين.. والحكومة: وفرنا 7 آلاف فرصة عمل لذوى الإعاقة.. لجنة الاقتراحات تطالب بزيادة ميزانية مستشفيات الأزهر

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال 3 اجتماعات عقدتها اليوم الأربعاء، 35 اقتراحا برغبة، متعلقة بمشكلات وخدمات عديدة، متعلقة بتطوير وإنشاء مستشفيات وتوفير مستلزمات صحية، وتطوير طرق وإنشاء أسواق، ومعاش تكافل وكرامة، والحد الأدنى للأجور.



صور.. أهل القرآن من 62 دولة يحتفون بآثار مصر للرد على فتاوى داعش الهادمة

احتفى 84 متسابقا من 62 مشارة بالمسابقة الدولية الـ 27 أبرزهم 30 أفريقيا و11 روسيا و10 محكمين دوليين بآثار مصر الفرعونية خلال زيارتهم المتحف القومى بميدان التحرير.



بعد 24 ساعة من مؤتمر الـ100 مليون نسمة.. تعداد مصر يزيد 4000 مولود جديد كل يوم.. يعني 40 فصلا مدرسيا جديدا.. ومستشفى جديدة كل 10 أيام.. و2000 شقة مطلوبة في المستقبل.. و200 ألف جنيه زيادة يومية للدعم

24 ساعة فقط مرت على ولادة الطفلة ياسمين رمضان، التي حملت لقب "المواطن المصرى رقم 100 مليون"، لكن تلك الساعات التي مرت منذ الإعلان الرسمي عصر أمس، وحتى الثانية والنصف عصر اليوم، حملت إلى مصر 4 آلاف مولود جديد، ليصبح عدد سكان مصر 100 مليون و4 آلاف نسمة، حسب ما رصدته ساعة التعداد السكانى الإلكترونية على موقع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتي ترصد الزيادة في المواليد بشكل لحظى.







"سبوبة" بالحرم الجامعى.. جامعة السادات: رحلات الـFUN DAY نصب وغير رسمية

أعلن الدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، أنه قد تلاحظ فى الفترات الأخيرة أن بعض الأشخاص يقومون بتنظيم رحلات تحت مسمى "FUN DAY "لأغراضهم الشخصية، ويدرجون اسم جامعة مدينة السادات فى إعلاناتهم عن هذه النشاطات غير الرسمية، لذا وجب التنويه على أبنائنا الطلاب أن أى نشاط غير مدرج فى خطة الأنشطة الطلابية المعتمدة والمعلن عنه من خلال إدارة رعاية الطلاب بالكلية أو الموقع الرسمى للكلية أو الجامعة هو غير تابع للجامعة بأى حال من الأحوال وغير مدعوم من إدارتها بأى شكل من أشكال الدعم.



على جمعة: طليقة القرضاوى قالت إن والد تميم يأتى يوميا له ويملى عليه ما يريد

قال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، إن التجربة المصرية فريدة فى إقرار مفهوم الدولة المدنية فهى ليست علمانية ولا دينية .







عدو البشر الأول.. خبراء يحذرون من وصول كورونا إلى 80% من سكان العالم.. ومخاوف من انتشار المرض ليغطي الكرة الأرضية.. وخبير عالمى فى الأوبئة: على الدول اتخاذ إجراءات لاحتوائه بسرعة

فى الوقت الذى يواصل فيه فيروس كورونا القاتل حصد المزيد من الأرواح، وترتفع فيه أعداد الضحايا فى الصين ليتجاوز المائة فى يوم واحد أمس الإثنين، حذر عالم بارز فى الأمراض الوبائية بهونج كونج من أن فيروس كورونا القاتل يمكن أن يصل إلى 60% من سكان العالم، مطالبا الدول الأخرى بضرورة تبنى إجراءات احتواء للفيروس كتلك التى تتخذها الصين، بينما تحدث خبراء آخرون عن وصول النسبة إلى 80 %.



مصابون ومفقودون فى انهيار أرضى بمشروع سكنى جنوبى الكويت

وقع انهيار أرضى فى مشروع مدينة المطلاع السكنى جنوبى الكويت، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات بين صفوف العمال، وفقدان عدد آخر من العمال، وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوقوع انهيار أرضى بمشروع مدينة المطلاع السكنية، فتوجه على الفور رجال الاطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة انقاذ العمال الذين انهالت عليهم الرمال داخل الحفرة.







فودافون العالمية تنسحب من أكبر معرض للهواتف فى العالم بسبب كورونا

أعلنت فودافون العالمية الانسحاب من المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة Mobile World Congress الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA فى مدينة برشلونة خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى، وذلك خوفا على موظفيها وعملائها وشركائها من مخاطر فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية.







الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

أكد الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد، تحسن الأحوال الجوية من اليوم وحتى بداية الأسبوع، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتسجل القاهرة 24 – 25 درجة، مشيرًا إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة لتصبح الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام المقبلة خاصة أنها تعد من سمات الجو المستقر، ودعا "عطا" قائدي السيارات إلى توخى الحذر من الشبورة أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور، جاء ذلك في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى اليوم الأربعاء.



وكيل محمد صلاح: لم نحسم مشاركة نجم ليفربول في أولمبياد طوكيو 2020

أعلن رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، أن موقف مشاركة الفرعون مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 لم يتم حسمه حتى الآن، تعليقا على الصحافة الإنجليزية التي أكدت أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب قرر استدعاء اللاعب إلى قائمة الفريق المشاركة في البطولة التي تنطلق في اليابان يوليو المقبل.



كواليس اليوم الثاني للزمالك في قطر استعدادا للسوبر الافريقي.. إصابة شيكابالا وكارتيرون يبحث عن البديل أمام الترجي.. الفرنسي يذاكر الفريق التونسي بالفيديو.. تعليمات هامة للاعبي الأبيض قبل موقعة الجمعة أقل من 48 ساعة متبقية علي موعد مباراة السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي التونسي والتي ستقام في السادسة من مساء الجمعة المقبل، بملعب الغرافة القطري، بعثة الزمالك وصلت أمس الي الدوحة، وخاضت تدريبين ، الأول أمس في نفس يوم الوصول، والتمرين الثاني اليوم كان ظهر اليوم استعدادا للمواجهة الهامة ، اليوم الثاني للزمالك في الدوحة كان حافلا بالأحداث والاستعدادات علي قدم وساق داخل الزمالك للمباراة الهامة ، حيث خاض الزمالك مرانه الثاني اليوم في الثانية عشر ظهرا بتويقت القاهرة علي ملعب الجامعة القطرية.



لاعبون يتقمصون دور "نمبر وان" مع فايلر فى الأهلى.. الشناوى يبدع فى حراسة المرمى.. ديانج والسولية دينامو خط الوسط.. قفشة يبدأ سد ثغرة عبد الله السعيد تدريجياً.. وظهور مؤثر للحاوى سليمان رغم المشاركة كبديل

تشهد التجربة السويسرية فى الأهلى مع رينيه فايلر ظهور عدد كبير من اللاعبين بشكل جيد، لكن الأمر وصل لمستوى عالٍ للغاية مع بعض اللاعبين الآخرين، الذين تألقوا مع المارد الأحمر تحت قيادة فايلر الذى تولّى تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضى ويُحقق نجاحات رائعة مع الأهلى حتى الآن محلياً وأفريقياً.