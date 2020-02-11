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سقوط عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين بمنطقتى مصر القديمة ومدينة نصر

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:31 م
سقوط عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين بمنطقتى مصر القديمة ومدينة نصر مواد مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشررف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عاطلين بحوزتهم حشيش وهيروين بمنطقتى مصر القديمة ومدينة نصر قبل ترويجهم على عملائهم فى تلك المناطق، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "ك.ن"،  32 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة مصر القديمة  والسابق اتهامه في 10 قضايا أخرهم 13952 لسنة 2018م مصر القديمة " مخدرات " حال تواجده بمنطقة سكنه ،  وبحوزته المضبوطات التالية "ـكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 150 جرام  ،  200 جنيه  ، هاتف محمول".

 

كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة،من ضبط "أ.ع" 21 سنة، عاطل ومقيم  بمدينة نصر أول اثناء تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته كمية من مسحوق  الهيروين المخدر وزنت 100 جرام ،  مبلغ مالي 200 جنيه ، هاتف محمول، تم تحرير المحاضر اللازمة .

 

وعلى جانب آخر ، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن، من ضبط عاطلين بحوزتهم 5 آلاف قرص مخدر و775جرام حشيش بمنطقتى المطرية والمرج قبل ترويجهم على عملائهم وتحرر محضر بالواقعة، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "ا. ش. م" ، 36 سنة،  عاطل ومقیم دائرة قسم شرطة المطریة  والسابق اتھامھ في القضیة رقم 10496 لسنة 2007م المطریة"مشاجرة و ضرب حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول  وبحوزتھ  5000 قرص مخدر ،55 ألف جنيه، هاتف محمول، كتر، وبمواجھته اعترف بحیازتھ للمواد المخدرة بقصد الاتجا، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.


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