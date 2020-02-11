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الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث)

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 05:22 م
الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش (تحديث) الارهابى
كتب محمود عبد الراضى

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أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، مقتل 17 إرهابيا فى اقتحام وكر للإرهابيين فى منطقة العبيدات بالعريش، وتم ضبط أسلحة وذخيرة بحوزتهم.

 

وأفادت وزارة الداخلية أنه استمرار لجهودها المبذولة في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والتي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وتم استهداف منطقة اختباء الإرهابيين وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرع 11 إرهابيا، وعثر بحوزتهم على (6 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – 3 عبوة متفجرة) بينما تمكن البعض الآخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/أول العريش، وقد تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، مما أسفر عن مصرع ( 6 ) آخرين، وعثر بحوزتهم على ( 4 بندقية آلية – 2 حزام ناسف )، وتم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق .

ججج
 
أحد العناصر
أحد العناصر

 

 
ارهابي مقتول
ارهابي مقتول

 

ارهابي
ارهابي

 


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اليوم السابع بلس

بيان الداخلية

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