سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير العدل يلتقى سفير البحرين لبحث تعزيز التعاون القضائى بين البلدين

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:19 م
وزير العدل يلتقى سفير البحرين لبحث تعزيز التعاون القضائى بين البلدين وزير العدل يلتقى السفير البحرينى
كتب ـ إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير هشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين فى مصر، والذى قدم له التهنئة على توليه حقيبة وزارة العدل، فى التعديل الوزاري الأخير، متمنيا له التوفيق والسداد، واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائى والقانوني ببن البلدين، ودعم آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية الموقعة بينهما، والتى تتضمن عدة مجالات منها تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتبادل تنفيذ الاحكام، والتي تعد من ثمار التعاون القضائى بين مصر ومملكة البحرين.
 
يذكر أن وزير العدل استقبل فى 27 يناير الماضي، السفير سيريل جان نون، سفير دولة ألمانيا في مصر، تلبية لطلب السفير بعقد هذا اللقاء لتهنئة الوزير على منصبه الجديد، وبحث وزير العدل مع سفير ألمانيا بالقاهرة صور التعاون القضائى والقانوني المختلفة بين الدولتين.
 
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، استقبل فى 21 يناير الماضى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، فى إطار تبادل التعاون بين البلدين الشقيقين، والذى استعرض خلاله مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات العدلية والقضائية.
 
واستقبل الوزير أيضا فى مطلع الشهر الجارى، بديوان عام الوزارة، السفير بيتر كيفيك، سفير دولة المجر بالقاهرة، بناء على تلبية طلب السفير بعقد اللقاء لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي، وأكد المستشار عمر مروان، خلال اللقاء على تقديره لرغبة الجانب المجرى في تفعيل التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
 
وتناول اللقاء وقتها بحث صور التعاون الجنائي الدولي المختلفة بين الدولتين خصوصا في مجال تسليم المجرمين، وكذلك سبل دعم وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل المصرية والمجرية منذ عام 2014 بشأن التعاون القضائي.
 
كما طلب سفير دولة المجر من المستشار عمر مروان دعم وزارة العدل في التصديق على صحة إجراءات الاتفاقيات التي توقع بين البلدين لاسيما اتفاقية توريد عربات السكك الحديدية الموقعة حديثا.
 
 

وزير العدل يلتقي السفير البحريني

وزير العدل

السفراء الأجانب

السفراء العرب فى مصر

السفير البحرينى فى مصر

أخبار مصرية

أخبار عاجلة

أخبار الحوادث

دولة البحرين

السفير البحريني

أخبار البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة