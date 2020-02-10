محافظ أسوان يلتقى بوفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال.. اعرف التفاصيل

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال بحضور عبير عصام نائب رئيس الجمعية لفرع الصعيد ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلى البنوك، بجانب مديرى التخطيط العمرانى والطرق والمكتب الفنى.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن المحافظة تسعى لإطلاق حزمة من المشروعات بجميع القطاعات وذلك ضمن خطة إستثمارية جديدة سيتم طرحها فى مختلف المستويات والمنتديات والمؤتمرات الخاصة بالإستثمار من أبرزها إنشاء مدينة جديدة غرب النيل تقع على مساحة 4175 فدان جنوب مدينة أسوان الجديدة ولها مخطط تفصيلى كامل سينفذ على 3 مراحل بنظام المطور العقارى والذى سيقوم بإنشاء بنية تحتية لجميع المرافق العامة تمهيداً لأن تضم هذه المدينة أنشطة سكنية وقرى وخدمات سياحية ، علاوة على الخدمات الجماهيرية.

وأوضح أنه من ضمن الخريطة الإستثمارية أيضاً طرح المنطقة الصناعية بوادى هلال شرق مركز إدفو على مساحة 5115 فدانا لإستغلال الإحتياطات الهائلة من خام الفوسفات لإنتاج العديد من أنواع الأسمدة والأدوية وذلك بعد قيام مطور صناعى أيضاً بمد شبكات البنية الأساسية إليها ،

ومن جانبهم أعرب مجموعة شباب رجال الأعمال عن إستعدادهم للقيام بمشروعات وجذب فرص إستثمارية واعدة فى ظل المناخ الإستثمارى الجديد الذى تشهده محافظة أسوان بفكر ورؤية تعكس السعى الجاد للقيادة التنفيذية فى توسيع قاعدة الإستثمار بالشكل الذى يتناسب مع مقومات وإمكانيات المحافظة .