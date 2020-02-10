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الدولار يواصل انخفاضه للمرة الثانية اليوم بـ3 قروش ويسجل بالمركزى 15.67جنيه

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:19 م
الدولار يواصل انخفاضه للمرة الثانية اليوم بـ3 قروش ويسجل بالمركزى 15.67جنيه الدولار
كتبت: سماح حمدي

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واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 10-2-2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى تراجعا بمقدار 3 قروش لثانى مرة خلال تعاملات اليوم مسجلا 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.70 جنيه للشراء، و15.80جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية اليوم.

وتراجع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، مقابل 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع مقارنة بأسعاره بالتعاملات الصباحية اليوم.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التحديثات الأخيرة للبنوك، والتى جاءت كالتالى:

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.77 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.69 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.79 جنيه للبيع مقابل 15.81 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.77 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش .

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.78 جنيه للبيع مقابل15.81 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.69 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه بانخفاض قدرة قرشين

15.79 جنيه للبيع مقابل 15.81 جنيه بانخفاض قدرة قرشين

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء مقابل 15.70 جنيه بانخفاض قدرة قرشين

15.78 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.67 جنيه للشراء مقابل 15.69 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.77 جنيه للبيع مقابل 15.79 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.69 جنيه للشراء مقابل 15.71 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.79 جنيه للبيع مقابل 15.81 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


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