أمريكا وطالبان تبحثان نتيجة محادثات السلام والخطوات المستقبلية

ناقش المبعوث الأمريكى الخاص إلى أفغانستان زلماى خليل زاد مع قادة طالبان بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بنتيجة محادثات السلام وكذلك الخطوات التى يجب اتخاذها فى المستقبل، وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الاثنين أن سهيل شاهين متحدث باسم المكتب السياسى لحركة طالبان وبعض كبار قادة طالبان الآخرين من بينهم محمد فاضل وخير الله خيرخوا وأمير خان متقي.
وبدأ ممثلو الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات مباشرة منذ أكثر من عام في محاولة لإيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع المستمر في أفغانستان، وشارك الجانبان حتى الآن في 11 جولة من محادثات السلام.
وكان المبعوث الرئاسى الروسى لأفغانستان زامير كابولوف، أكد أن حركة طالبان، مستعدة للدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية وذلك بعد توقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، وقال كابولوف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأحد "يبدو أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية ليس لديهما خطط لإنشاء آلية خاصة لمراقبة التزامهما المتبادل باتفاق السلام في المستقبل".
وأضاف "لم تتلق روسيا حتى الآن دعوة رسمية لحضور توقيع اتفاق بين الجانبين، بناءً على آخر الاتصالات مع الأطراف المتفاوضة، ومن المخطط أن نكون مع الدول الأخرى شاهدا للتوقيع، وهذه الوظيفة لا تعني إنشاء آلية خاصة لمراقبة الامتثال للاتفاقية".
وأوضح أنه يتم في الوقت الراهن مناقشة إمكانية عقد هدنة مؤقتة بين طالبان وحكومة كابول خلال فترة المفاوضات.. لافتا إلى أنه من غير الواضح الشكل الذي سيتم إبرام الاتفاقية المعنية عليه.
ودعا كابولوف الأمم المتحدة إلى أن تلعب دورا فعالا في التسوية الأفغانية.. وقال "إننا واثقون من ضرورة مشاركة الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى تعزيز عملية السلام، فمن الممكن والضروري لمنظمة دولية عالمية هدفها الرئيسي الحفاظ على السلام والأمن أن تلعب دورا فعالا في التسوية داخل أفغانستان".
وأضاف الدبلوماسي الروسي، أن مشاركة الأمم المتحدة في تنسيق المساعدات الدولية لأفغانستان في مرحلة الإعمار بعد الصراع ستكون مطلبًا خاصًا.
يُشار إلى أنه منذ عام 2018 تحاول الولايات المتحدة وحركة "طالبان" التفاوض على اتفاق سلام يضمن انسحاب القوات الأجنبية في مقابل أن تضمن الحركة أن أفغانستان لن تصبح ملاذاً آمناً للإرهابيين، وخلال الأشهر الأخيرة تم تعليق الحوار مرتين في سبتمبر وديسمبر في أعقاب هجمات طالبان، ولكن في يناير استأنف الجانبان المحادثات.
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